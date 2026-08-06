"El problema es que aumenta la probabilidad de nubes": el físico solar Valentín Martínez Pillet descarta el lugar con la totalidad más larga de España por el riesgo de cielo cubierto
El factor clima es uno de los más importantes, la AEMET ha analizado el cielo en las horas previas al eclipse y los números son bastantes claros.
Por si no lo sabes, ve cancelando tus planes para este 12 de agosto. La Península Ibérica se prepara para uno de los eclipses solares totales más importantes de nuestra historia. Y aunque casi todo el mundo comete el error de buscar el punto exacto donde la oscuridad dura más, la realidad es otra muy diferente, así nos lo explica el fisio solar Valentín Martínez Pillet, “el problema es que aumenta la probabilidad de nubes”. Una sola nube puede arruinarte casi dos minutos de totalidad, mientras que una zona con unos segundos menos, pero un cielo completamente limpio te ofrece una experiencia única completamente distinta.
Actualmente, existe un gran debate entre las personas que van a por todas y prefieren dirigirse hacia ciudades del norte como Asturias para poder observar este fenómeno el mayor tiempo posible, a pesar de las posibles alteraciones meteorológicas antes que ir a localidades como Oviedo donde la oscuridad no llegará a los dos minutos. Y, por otro lado, aquellos que no se arriesgan y prefieren zonas del interior de la península como Aranda del Duero, Soria o Peñíscola donde se aseguran poder ver la totalidad del eclipse sin ningún tipo de inconvenientes. Para ellos es mejor calidad antes que cantidad.
La fórmula secreta para ver el mejor eclipse solar total
Lo primero y más importante que no puede pasar desapercibido es estar dentro de la franja de totalidad, ya que esto puede provocar que la experiencia cambie totalmente. Según los datos deI IGN, en A Coruña el Sol se tapará durante unos 76 segundos, y en Burgos alrededor de los 104 segundos. Merece mucho más la pena ver 80 segundos de cielo limpio que realizar un viaje de coche largo para llegar y que el cielo esté completamente nublado.
El factor clima también es uno de los más importantes, la AEMET ha analizado el cielo en las horas previas al eclipse y los números son bastantes claros, en las zonas costeras de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, la probabilidad histórica de tener buen tiempo solo está entre el 30 % y el 50 %. En cambio, en gran parte del interior peninsular esa cifra sube hasta el 50-70 %.
Lo mejor solo para ti
En Zaragoza, el tiempo de duración del eclipse será de alrededor de minuto y medio, tiempo suficiente para disfrutar de esta maravilla astronómica. Tiene también a favor el hecho de que su clima en verano es seco y la probabilidad de nubes es baja, por lo que la posibilidad de ver el eclipse está más que garantizada.
Muy cerca también del centro de la franja de visibilidad, Gijón ofrece la oportunidad de presenciar el eclipse total junto a la orilla del Cantábrico. Con una probabilidad de nubes medias y unos paisajes de espectáculo, se estima que la duración del eclipse será de alrededor de un minuto y 50 segundos.
Pero nuestra ganadora, sin duda es la ciudad de Valladolid, uno de los puntos claves del territorio para observar el eclipse. Cuenta con varios escenarios despejados que ofrecen las panorámicas ideales para el gran acontecimiento.
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