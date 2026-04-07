La primera villa de España en recibir el premio de Mejor Pueblo Turístico Internacional: tiene una muralla de 2 kilómetros y un magnífico castillo a más de 1.000 metros de altura
Una joya del interior de España con un conjunto histórico artístico único reconocido por Patrimonio.
La lista de pueblos más bonitos de España no para de crecer no es para menos, teniendo en cuenta la cantidad de villas medievales y pueblos con encanto que hay repartidos por todo el país y que cada vez atraen más miradas.
La fama de los destinos españoles más remotos ha llegado incluso a oídos internacionales, situándolos en el mapa de los tesoros escondidos que merece la pena descubrir, más allá de las grandes capitales y ciudades conocidas (y masificadas) por todos.
Uno de los más valorados está en un rincón del interior de la Comunidad Valenciana, un pueblo que literalmente se levanta en lo alto de un cerro a más de mil metros de altura, coronado por un castillo y rodeado por una muralla de más de dos kilómetros que encierra un precioso pueblo medieval.
El primer pueblo de España en ser reconocido por ONU Turismo
Es Morella, en el interior de la provincia de Castellón que, para quien no lo sepa, es la segunda provincia más montañosa de España: algo que la convierte en una rareza, teniendo en cuenta que es una provincia bañada por el Mediterráneo y famosa por sus destinos de sol y playa.
Más del 60% del territorio de Castellón está cubierto por sierras, con un paisaje montañoso y natural. Y Morella es uno de los mejores ejemplos de núcleos que han hecho del territorio escarpado su seña de identidad.
Eso es lo que precisamente llamó la atención de una entidad tan importante como la Organización de las Naciones Unidas, reconociéndolo como el primer pueblo de España en recibir la distinción de Mejor Pueblo Turístico del Mundo. Fue en los Best Tourism Villages de ONU Turismo, en 2021, cuando por primera vez comenzó a reconocer a aquellos pueblos que contribuyen a preservar las tradiciones locales y la biodiversidad.
Declarado Conjunto Histórico-Artístico
De eso Morella sabe mucho. Junto con Valencia y Xátiva, es la primera villa que pasó a formar parte del Reino de Valencia (en el siglo XIII), un pueblo inmerso en la comarca de Els Ports, justo en el límite con otras dos comarcas igualmente preciosas, como son el Maestrazgo y Matarraña (ya en la comarca de Teruel).
La muralla que rodea Morella (de ahí el nombre), levantada en el siglo XIV sobre los restos de otras de origen musulmán, aún conserva siete puertas y hasta diez torres desde el origen. La joya de la corona es el castillo, esa fortaleza rocosa levantada en lo alto de la colina y que se eleva sobre el paisaje con la ciudad a sus pies.
Viendo su sinuosa silueta, es más que evidente que se construyó aprovechando la forma natural de la montaña, y está declarado Bien de Interés Cultural. Merece la pena adentrarse en él y llegar hasta su plaza de armas: desde allí se tienen las vistas más espectaculares que se pueden contemplar del interior de la Comunidad Valenciana.
Y ese es solo el principio. Está el acueducto romano de Morella, las dos torres medievales que dan acceso al interior del pueblo, la Basílica de Santa María la Mayor y el convento de San Francisco, dos joyitas del gótico valenciano, los palacetes señoriales, las casas palaciegas, los comercios tradicionales, o los soportales y calles porticadas… Todos juntos hacen que Morella esté distinguida como Conjunto Histórico-Artístico.
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