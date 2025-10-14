La primera reserva para ver estrellas del mundo está en España: tiene uno de los cielos más puros del planeta, telescopios legendarios y noches que parecen infinitas

El corazón de esa reserva está en el Roque de los Muchachos, a 2.396 metros de altitud, donde se levanta uno de los observatorios más importantes del planeta. Allí trabajan más de una decena de instituciones científicas internacionales y telescopios capaces de captar la luz de galaxias a millones de años luz. Entre ellos destaca el Gran Telescopio Canarias (GTC), también conocido como Grantecan, el más grande del mundo en su categoría óptico-infrarroja. Una auténtica ventana al universo desde una isla que, paradójicamente, parece tan pequeña vista desde el espacio. ¿No es increíble?