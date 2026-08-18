La primera Reserva de la Biosfera de España se declaró en 1977 y casi nadie sabe cuál es: un valle pirenaico con el macizo calcáreo más alto de Europa
Con un total de 117.000 hectáreas, este lugar destaca por sus enormes paredes de piedra caliza, circos glaciares, ríos y cascadas gigantescas.
En España, son muchos los espacios protegidos conocidos por todo el mundo, desde los Picos de Europa hasta el volcán del Teide. Sin embargo, el hito que inauguró el compromiso del país con el programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO no se encuentra en el sur ni en las islas, sino en el corazón de los Pirineos aragoneses, más concretamente la povincia de Huesca. En 1977, la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala fue la primera de todas en conseguir ese título de la UNESCO y abrió paso a los más de 50 espacios protegidos que hay hoy en el país.
A lo largo de sus casi 16.000 hectáreas de pura naturaleza, este paraje impresiona por sus paredes de piedra caliza, circos glaciares, ríos y cascadas de postal. En su interior conserva joyas tan emblemáticas como el célebre Valle de Ordesa, forma parte del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es famoso por sus enormes paredes de piedra, sus bosques y sus hermosascascadas. El Cañón de Añisclo, las Gargantas de Escuaín y el Valle de Pineta, todos ellos bajo el macizo de Monte Perdido, el gigante calcáreo más alto de toda Europa,
Además, algo muy importante es que fue declarada Parque Nacional el 16 de agosto de 1918, por lo que pertenece a la primera generación de parques nacionales españoles. La actual reserva tiene 11 municipios, entre ellos Torla-Ordesa, Broto, Bielsa, Biescas, Fanlo, Panticosa y Sallent de Gállego.
Sus leyendas más famosas
Una de sus leyendas más famosas es la de la Brecha de Rolando o Roldán, se trata de una tradición medieval, Roldán, sobrino de Carlomagno, golpeó la montaña con su espada intentando romperla para que no cayese en manos de enemigos, los golpes abrieron la gigantesca brecha en la roca.
Otra de las tradiciones más arraigadas en la zona es la devoción a San Úrbez, un venerado ermitaño del siglo VIII al que se atribuían milagros vinculados con la lluvia, la protección de los pastores y la custodia de los caminantes. Su leyenda dio vida a históricas romerías y al actual Camino de San Úrbez, una fascinante ruta de senderismo que se adentra en las entrañas del Cañón de Añisclo y conecta varios valles del Parque Nacional.
Que te recomendamos ver
Adentrarse en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es descubrir una sucesión de maravillas naturales. Desde la célebre cascada de la Cola de Caballo hasta el sobrecogedor abismo del Cañón de Añisclo, cada rincón impresiona. Todo ello enmarcado por las imponentes paredes rocosas del valle y las inolvidables panorámicas que regala la Pradera de Ordesa como punto de partida.
El patrimonio religioso de la reserva también es muy rico e importante, destaca especialmente el conjunto de las llamadas Iglesias del Serrablo, formado por unas 30 iglesias y ermitas medievales. Muchas cuentan con influencias mozárabes y del primer románico.
Cerca de esta reserva de la biosfera se pueden encontrar maravillosos pueblos medievales como Ainsa y Torla, el impresionante cañón de Añisclo, la cascada de Sorrosal en Broto, y el idílico valle de Bujaruelo. Perfecto para unificar la naturaleza salvaje, historia y rutas de aguas cercanas.
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