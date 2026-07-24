La primera playa de interior de España en conseguir la bandera azul está a más de 250 kilómetros del mar: arena, aguas tranquilas de embalse y precios de pueblo

Cualquiera con un conocimiento básico en geografía sabe que Extremadura no tiene ninguna salida al mar, vamos que no existe ninguna opción de poder tener playa, está a más de 250 kilómetros del mar. Sin embargo, este municipio extremeño de Orellana la Vieja desafía esta lógica con un rincón insólito y único, la Playa Costa Dulce. Muy cerca del embalse de Orellana, está playa de arena y aguas cristalinas hizo historia en 2010 cuando se convirtió en la primera playa de interior de España con la Bandera Azul. Siendo un destino costero de primer nivel con una gran cantidad de servicios, accesibilidad y no podemos dejar pasar por alto la calidad de sus aguas.

Martín Álvarez

Costa Dulce de Orellana es una playa muy variada, tan variada que está formada por distintas áreas como hormigón, césped, arena y gravilla, en estas dos primeras zonas puedes alquilar merenderos por seis euros para comer o tomar un refresco en los restaurantes y chiringuitos cercanos a la zona. Si lo que buscas es practicar deportes al aire libre, esta playa es para ti, ya que puedes realizar todo tipo de actividades como pesca, windsurf, paddle surf, paintball, senderismo, motocross y vela, entre muchos otros.

Paisaje con hermoso lago de invierno en Orellana la Vieja, España. / Istock / Mario Elias Munoz

Lo que no sabías de Orellana

Una curiosidad que pocos saben acerca de esta playa, es que el propio agua no se nutre del mar, sino de las aguas del río Guadiana retenidas por la Presa de Orellana construida en los años 60. Nació como una obra de ingeniería hidráulica para el regadío y se convirtió en un auténtico resort para el verano donde poder combatir el calor con la mejor compañía posible.

Orellana, Extremadura / wikimedia Commons/Axel Cotón Gutiérrez, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Este pueblo de Extremadura guarda una relación histórica fascinante con la época de los conquistadores. De esta comarca era la familia de Francisco de Orellana, el famoso explorador extremeño que recorrió y bautizó el río Amazonas en el siglo XVI. Un destino de agua dulce que conecta con las aguas del río más grande y salvaje del mundo.

Orellana la Vieja / wikimedia Commons/Adolfobrigido, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Algo muy importante a destacar es que es un destino bastante económico, tanto su acceso a la playa como a los distintos aparcamientos son totalmente gratuitos algo que se agradece. No tendrás que gastarte una cantidad gigante de dinero para degustar la auténtica comida extremeña, ya que el menú ronda los 15-20 euros por restaurante y actividades de ocio como el Kayak no te costarán más de 10 euros por persona.

Orellana la Vieja , Plaza del pueblo / wikimedia Commons/Adolfobrigido, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Orellana: una auténtica joya cultural

Uno de los lugares imprescindibles en tu visita son las Torres Orellana, principalmente su origen fue defensivo y levantado a finales del siglo XIV, se utilizaba para vigilar las tierras del Guadiana y la residencia señorial de los señores de la villa. Una curiosidad que quizá no sabéis,es que este monumento está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Palacio de la Orellana la Vieja / wikimedia Commons/Adolfobrigido, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Otra parada imprescindible en tu paseo por el pueblo es el Convento de San Benito, levantado en 1528 por doña Teresa de Meneses, viuda del señor de Orellana. Al cruzar sus puertas, lo que más te llama la atención es su precioso claustro renacentista, con arcos de ladrillo de aire mudéjar que desprenden calma.

Por fuera, su fachada conserva toda la sobriedad extremeña, luciendo los escudos de la familia tallados en granito y su clásica espadaña. Hoy en día el edificio se ha restaurado para realizra eventos culturales y se ha convertido, sin duda, en uno de los rincones más bonitos y fotogénicos de Orellana la Vieja.

Orellana la Vieja / wikimedia Commons/Adolfobrigido, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Si quieres conseguir una mejor panorámica del paisaje, te recomendamos el Monumento al pescador, se encuentra en una de las zonas más altas del pueblo. Esta escultura tiene un significado muy importante y es que no es cualquier cosa, es un homenaje a los pescadores locales y la importancia del embalse a partir de los años 60. Un lugar perfecto para hacer pausa y disfrutar de sus hermosas vistas.