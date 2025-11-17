La primera isla autosuficiente y renovable del mundo está en España: es Reserva de la Biosfera, tiene paisajes alucinantes y no está masificada
Este lugar único en el mundo sigue un plan de sostenibilidad que todos los puntos del planeta deberían intentar imitar.
Encontrar la sostenibilidad a base de energías renovables no es tarea fácil para ningún lugar del mundo, aunque si hay puntos que lo tienen un poco más accesible quizá sean las islas. En el año 2007, la isla danesa de Samsø logró ser autosuficiente con energías 100% renovables. A pesar de ser pionera, hay otra isla en España que, desde 2015, ha conseguido ser autosuficiente de manera continua gracias a su central hidroeléctrica Gorona del Viento.
Los habitantes de este lugar cubren absolutamente todas sus necesidades a partir de energías renovables. No es ninguna sorpresa que sea El Hierro, parte del archipiélago de las islas Canarias, la primera isla autosuficiente de manera continua que se abastece con energías 100% renovables desde 2015. En el año 1996 ya apuntaba maneras con un Plan de Desarrollo Sostenible que se adelantaba a cualquier otra estrategia de lugares que se tienen por "modernos".
Además, la Unesco la declaró Reserva de la Biosfera y Geoparque en el año 2000, permitiendo que el entorno sea mucho más respetado y aprovechado. Con el proyecto 'Gorona del Viento, El Hierro 100% renovable', la isla utiliza el agua y el viento para reducir las emisiones de CO2 y ahorrar toneladas de combustible anuales a sus casi 10.000 herreños. Esa energía que produce se ve también en su impresionante naturaleza y entorno privilegiado.
La isla donde la naturaleza se desafía a sí misma
Este oasis en mitad del océano Atlántico es toda una joya por descubrir. El Hierro es una de las islas más desconocidas del archipiélago canario y, quizá por ello, una de las más bonitas y mejor conservadas. La masificación rara vez llega hasta aquí, permitiendo que los viajeros se deleiten más cómodamente con sus plantaciones de plátano, sus bosques de laurisilva, sus frondosos pinares, sus paisajes volcánicos y sus costas de un azul zafiro sacado de un cuento.
El Hierro es también tradición, y esto es algo que se refleja en la gastronomía a través de platos como el gofio o las papas arrugadas con mojo picón. Pero es mucho más que eso y no hay mejor forma de saberlo que adentrarse de lleno en sus paisajes aún vírgenes donde la naturaleza parece desafiar sus propias leyes. Otro punto positivo de este rincón es que no recibe turismo de masas como otras islas vecinas, por lo que es mucho más tranquilo.
Puntos clave para visitar en El Hierro
Merece la pena destacar algunos lugares como la Reserva Marina de La Restinga, donde nadar entre rayas, tortugas, delfines e incluso algún tiburón ballena; el Sabinar de la Dehesa, donde los árboles se inclinan al paso del caminante; la Reserva Natural Integral de Mencáfete, con bosques de monteverde y laurisilva; el Charco Azul, una increíble piscina natural de color turquesa; o el Tubo Volcánico de Guinea, un curioso túnel de lava.
Son muchos los lugares que conocer dentro de la isla, también destacan la playa de Tacorón, el Parque Cultural El Julán, el santuario de Nuestra Señora de Los Reyes, el Faro de Orchilla, el Pozo de la Salud o La Frontera (uno de los municipios más bonitos por su mezcla de modernidad y tradición). El Hierro debe vivirse y disfrutarse siempre desde el respeto, el mismo que hace que hoy podamos contemplar un oasis como pocos en el mundo.
