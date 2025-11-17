La primera isla autosuficiente y renovable del mundo está en España: es Reserva de la Biosfera, tiene paisajes alucinantes y no está masificada

El Hierro es también tradición, y esto es algo que se refleja en la gastronomía a través de platos como el gofio o las papas arrugadas con mojo picón. Pero es mucho más que eso y no hay mejor forma de saberlo que adentrarse de lleno en sus paisajes aún vírgenes donde la naturaleza parece desafiar sus propias leyes. Otro punto positivo de este rincón es que no recibe turismo de masas como otras islas vecinas, por lo que es mucho más tranquilo.