La primera cueva turística de España es pura fantasía: oculta un mundo surrealista de lagos subterráneos formado hace más de 500 millones de años
No tiene pinturas prehistóricas ni un tamaño descomomunal, pero su estétis surrealista la convierten en una de las más bonitas de España.
Si hiciéramos una lista de las cuevas más impresionantes de España, la Gruta de las Maravillas sería una de las protagonistas. No solo porque haga honor a su nombre, con un interior único y realmente sobrecogedor, sino porque, además, fue una de las primeras cuevas que abrió al público en nuestro país, mucho antes de que el turismo de naturaleza fuera una tendencia.
Se trata de un tesoro natural formado hace millones de años, donde el paso del tiempo y la erosión han creado un fantástico mundo que muchos expertos comparan con el surrealismo. Un interior que, nada más poner un pie en él, te mete directamente en un cuento de fantasía como el de ‘Alicia en el país de las maravillas’.
Cómo es esta cueva de las maravillas
La Gruta de las Maravillas está en el pueblo de Aracena, al norte de la provincia de Huelva, y a una distancia de poco más de una hora de la siempre fantástica ciudad de Sevilla. Está ubicado en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, una zona que es sinónimo de dehesas de encinas y alcornoques donde se crían los cerdos ibéricos. Y es que esta es la cuna de uno de los mejores jamones ibéricos de España.
En lo alto del pueblo se encuentra el Castillo de Aracena, una fortaleza medieval desde la que se domina toda la sierra. Y no es el único resto de patrimonio histórico que conserva el pueblo: dentro del recinto se encuentra la Iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor, construida sobre una antigua mezquita, de la que aún se conserva el alminar.
Y es justo allí, bajo el cerro del castillo, donde se encuentra la Gruta de las Maravillas, con espectaculares lagos subterráneos y salas de enormes dimensiones. Ese es el gran atractivo de esta cavidad histórica, descubierta en 1914 casi por casualidad por un pastor que cuidaba a su rebaño en la zona.
Tiene una longitud total de 2130 kilómetros, de los que unos 1200 son visitables. Dentro, la temperatura es constante, entre los 16 y los 19 grados, y la humedad ronda el 100%. Unas características que marcan la diferencia de esta cueva respecto a otras visitables de las que hay en España: está llena de agua, con lagos subterráneos de aguas cristalinas que reflejan las estalactitas y crean un efecto casi irreal.
El recorrido interno es pura magia: salas y pasillos en los que se pueden ver gran cantidad de formaciones rocosas, como estalactitas, estalagmitas y cortinas junto a los lagos subterráneos. La Sala de las Conchas, el Gran Salón o la Sala de la Catedral son algunos de los espacios más bonitos y llamativos, cada uno con una personalidad única y abundantes formaciones de calcita, la gran seña de identidad de esta cueva.
Una cueva muy viva
Lejos de ser un fósil, la Gruta de las Maravillas es un espacio vivo y en constante cambio. El agua sigue filtrándose y formando lentamente nuevas estalactitas y estalagmitas, gracias a la humedad constante que se alcanza en el interior de la cueva. No tiene pinturas prehistóricas ni grandes dimensiones, pero la experiencia de fantasía que ofrece esta cueva difícilmente se puede encontrar en otra. Por eso es, sin duda, una de las mejores de España.
- La primera catedral gótica de España está sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: del siglo XII y declarada Patrimonio de la Humanidad, cumplía las funciones de templo y fortaleza
- El pueblo más bonito del mundo está en Aragón y es un valle de cuento a orillas de un embalse: te transporta a uno de los escenarios más especiales de Disney
- El tren turístico más espectacular del norte de España recorre más de 600 kilómetros entre montañas, playas y pueblos marineros: un viaje de ocho días por los paisajes más impresionantes del Cantábrico
- La región de Italia con el lago más bonito del mundo: 6 pueblos de cuento para vivir el verano de tu vida
- El refugio de Julio Iglesias (82 años) es un pueblo blanco en el Parque Nacional más joven de España: entre alcornoques centenarios y el Mediterráneo, tiene una iglesia del siglo XVI sobre una mezquita
- El rincón del Mediterráneo donde vive Ferran Torres (26 años): Minas de 6.000 años, 360 especies de aves y un castillo del siglo X en la zona más exclusiva del litoral catalán
- El refugio de Alba Carrillo (39 años) es un pueblo de 81 vecinos en Ávila donde manda la cuarta generación de su familia: 'Es el lugar donde nació mi abuela materna, donde tengo mis raíces
- El refugio de Leiva (45 años) es una sierra entre Madrid y Toledo con el pico más alto del Sistema Central y el río Alberche en la puerta: 'Si la movida se pone fea, puedo hacer un mercadillo en la curva del pueblo