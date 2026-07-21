La primera cueva turística de España es pura fantasía: oculta un mundo surrealista de lagos subterráneos formado hace más de 500 millones de años

Si hiciéramos una lista de las cuevas más impresionantes de España, la Gruta de las Maravillas sería una de las protagonistas. No solo porque haga honor a su nombre, con un interior único y realmente sobrecogedor, sino porque, además, fue una de las primeras cuevas que abrió al público en nuestro país, mucho antes de que el turismo de naturaleza fuera una tendencia.

Es una de las cuevas más impresionantes de España / Istock / Nando Lardi

Se trata de un tesoro natural formado hace millones de años, donde el paso del tiempo y la erosión han creado un fantástico mundo que muchos expertos comparan con el surrealismo. Un interior que, nada más poner un pie en él, te mete directamente en un cuento de fantasía como el de ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Noa Moubarriz

Cómo es esta cueva de las maravillas

La Gruta de las Maravillas está en el pueblo de Aracena, al norte de la provincia de Huelva, y a una distancia de poco más de una hora de la siempre fantástica ciudad de Sevilla. Está ubicado en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, una zona que es sinónimo de dehesas de encinas y alcornoques donde se crían los cerdos ibéricos. Y es que esta es la cuna de uno de los mejores jamones ibéricos de España.

Oculta bajo el cerro del castillo / Istock / M.Torres

En lo alto del pueblo se encuentra el Castillo de Aracena, una fortaleza medieval desde la que se domina toda la sierra. Y no es el único resto de patrimonio histórico que conserva el pueblo: dentro del recinto se encuentra la Iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor, construida sobre una antigua mezquita, de la que aún se conserva el alminar.

Una cueva de lagos subterráneos que parecen salidos de un cuento. / Istock / Nando Lardi

Y es justo allí, bajo el cerro del castillo, donde se encuentra la Gruta de las Maravillas, con espectaculares lagos subterráneos y salas de enormes dimensiones. Ese es el gran atractivo de esta cavidad histórica, descubierta en 1914 casi por casualidad por un pastor que cuidaba a su rebaño en la zona.

Tiene una longitud total de 2130 kilómetros, de los que unos 1200 son visitables. Dentro, la temperatura es constante, entre los 16 y los 19 grados, y la humedad ronda el 100%. Unas características que marcan la diferencia de esta cueva respecto a otras visitables de las que hay en España: está llena de agua, con lagos subterráneos de aguas cristalinas que reflejan las estalactitas y crean un efecto casi irreal.

La humedad roza el 100%, lo que favorece la creación de estalactitas y estalagmitas constante. / Istock / Nando Lardi

El recorrido interno es pura magia: salas y pasillos en los que se pueden ver gran cantidad de formaciones rocosas, como estalactitas, estalagmitas y cortinas junto a los lagos subterráneos. La Sala de las Conchas, el Gran Salón o la Sala de la Catedral son algunos de los espacios más bonitos y llamativos, cada uno con una personalidad única y abundantes formaciones de calcita, la gran seña de identidad de esta cueva.

Una cueva muy viva

Lejos de ser un fósil, la Gruta de las Maravillas es un espacio vivo y en constante cambio. El agua sigue filtrándose y formando lentamente nuevas estalactitas y estalagmitas, gracias a la humedad constante que se alcanza en el interior de la cueva. No tiene pinturas prehistóricas ni grandes dimensiones, pero la experiencia de fantasía que ofrece esta cueva difícilmente se puede encontrar en otra. Por eso es, sin duda, una de las mejores de España.