La primera ciudad romana de España tiene uno de los anfiteatros más grandes del Imperio: sus calles esconden teselas originales y tiene un teatro, un templo y un conjunto de termas impresionante

Bajo la gran mayoría de ciudades que hoy paseamos con sus altísimos edificios de ladrillo y hormigón, sus franquicias y una larga lista de rincones que se consideran modernos y actuales, se hallan los restos de otras ciudades antiguas que fueron habitadas hace miles de años e incluso más. A veces esos vestigios quedan ocultos y nunca salen a la luz, pero otras se descubren gracias al trabajo de profesionales en arqueología, como sucedió con la ciudad romana de Itálica.

La ciuda romana de Itálica / Istock / Lux Blue

Los romanos se asentaron en la Península Ibérica en el siglo III a.C. y mantuvieron su presencia hasta el V d.C. Construyeron teatros, termas, acueductos y, sobre todo, fundaron ciudades. Son muchas las urbes españolas que cuentan con un pasado romano, pero si hay que destacar una debería ser la primera: Itálica, entre las actuales Sevilla (antes, Hispalis) y Alcalá del Río (Ilipa). Hoy se considera parte del municipio de Santiponce.

Adriana Fernández

Breve historia de la ciudad romana más antigua de España

Publio Cornelio Escipión, el Africano, fundó Itálica en el 206 a.C. como un lugar donde las tropas pudieran recuperarse y como residencia para los veteranos de guerra. Poco a poco, fue desarrollándose, sobre todo bajo el mandato del emperador Augusto. Fue entonces cuando se empezó a diferenciar lo que se llamó la 'nova urbs', una nueva ciudad con alcantarillado y todo tipo de servicios. Es decir, una de las más avanzadas de todo el imperio.

Escultura romana en el conjunto arqueológico de Itálica / Istock / Eduardo Estellez

Cuando el Africano se apropió de aquel territorio, ya había un asentamiento turdetano desde el siglo IV a.C. Al principio convivieron pacíficamente, pero los romanos no tardaron en imponer sus modelos sociales y políticos. En la segunda mitad del siglo I a.C. adquirió el estatuto municipal, durante la última estancia de Julio César en Hispania. Más tarde, se convirtió en el lugar de nacimiento de dos grandes emperadores: Trajano y Adriano.

Desde el anfiteatro hasta el teatro en mitad del pueblo

Entre otras muchas construcciones relevantes, Itálica cuenta con uno de los anfiteatros más grandes y mejor conservados de la antigua Roma. Fue erigido en el año 138 a.C. bajo el mandato del emperador Trajano, con capacidad para unos 25.000 espectadores. Su estructura de hormigón se completó con sillares y placas de mármol y era un anfiteatro que se empleaba para los espectáculos "de sangre", es decir, escenificaciones a muerte.

El Anfiteatro romano de Itálica / Istock / master2

Cuando se pasea por las "calles" de Itálica se pueden contemplar muchos espacios singulares, como la Casa de los Pájaros, una de las más famosas por estar ornamentada con bustos, columnas, esculturas de mármol y preciosos mosaicos formados por teselas también de mármol policromado. Los mosaicos eran uno de los lujos más empleados por los nobles, como se puede observar también en el mosaico de la Casa del Planetario.

La Casa de los Pájaros en el conjunto arqueológico de Itálica / Istock / Eduardo Estellez

Cómo visitar el conjunto arqueológico de Itálica La visita a Itálica es gratuita, al menos por el momento. Se puede llegar hasta allí desde Santiponce caminando unos 20 minutos o en coche 5. También hay servicio de autobús desde el pueblo. Si quieres ir desde Sevilla, hay 14,5 kilómetros, que son unos 24 minutos en coche.

Hay otras casas particulares, así como las termas públicas, que están divididas en dos: termas menores y mayores, con piscinas, salas de reposo y galerías. Cabe destacar el teatro romano, que es la obra civil más antigua de toda la ciudad; y el templo en honor a Trajano. Además, a diferencia del resto del conjunto, que se encuentra a las afueras de Santiponce, este está en pleno casco urbano y hoy funciona como sede del Festival Internacional de Danza de Itálica.

El teatro romano de Itálica en Santiponce / Istock / Arena Photo UK

A pesar de la importancia histórica y arquitectónica de este espacio, nunca se ha incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, aunque se ha solicitado varias veces y desde diferentes instituciones para poder mantener vivo su valor y legado. Sin embargo, esto no fue problema para utilizarla como localización de la serie 'Juego de Tronos', que convirtió Itálica en el Pozo de los Dragones de Desembarco del Rey hasta en dos ocasiones.