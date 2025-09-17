La primera ciudad de España en ser declarada Patrimonio de la Humanidad: el casco antiguo más grande de Europa y legado musulmán

Lo más curioso de todo es que España se estrena en la lista del Patrimonio de la Humanidad no con uno, ni dos, ni tres, sino con cinco lugares a la vez. Y de todos los nombramientos, solo uno de ellos corresponde con el centro histórico de una ciudad. Y esa es Córdoba, la única a la que se puede considerar como la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad de España, tanto por el año de su nombramiento como por lo que abarca.