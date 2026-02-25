La primera ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad: tiene el monumento más bonito del país y el casco antiguo más grande de Europa

A lo largo de los años, este edificio ha sufrido numerosas modificaciones. Se puede observar en los estilos que copan las paredes, obras de arte y fachadas: desde el visigodo, gótico y califal hasta el renacentista y el barroco. Se ha convertido en el mayor emblema de Córdoba y uno de los motivos de peso por los que recibe tantos visitantes cada año, con su Patio de los Naranjos en el centro y todos sus detalles ocultos imposibles de ver en una sola vez.