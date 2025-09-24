La primera ciudad declarada Conjunto Arqueológico de España: tiene un teatro romano de más de 2.000 años de antigüedad que todavía funciona

Más: el Puente Romano, que salvaba el cauce del río Guadiana a su paso por la ciudad; el Acueducto de los Milagros, que llevaba el agua desde el vecino pantano de Prosperina (a unos cinco kilómetros); o el Arco de Trajano, monumento que se localizaba en el Cardo Maximus, es decir, una de las principales calles de la ciudad y que servía de enlace entre los dos foros de la ciudad.