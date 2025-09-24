La primera ciudad declarada Conjunto Arqueológico de España: tiene un teatro romano de más de 2.000 años de antigüedad que todavía funciona

Es como un viaje al pasado glorioso del antiguo Imperio Romano.

Es la primera ciudad declarada Conjunto Arqueológico de España, y está en Extremadura
Es la primera ciudad declarada Conjunto Arqueológico de España, y está en Extremadura / Istock / Leonid ANDRONOV

Los lugares de España inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad asciende a 50, pero solo uno puede presumir de haber sido el primero en entrar a formar parte en la categoría de Zona o Conjunto Arqueológico

Una ciudad fundada hace más de 2.000 años, cuyo legado y edificios principales no solo han llegado hasta nuestros días en un excelente estado de conservación, sino que la ciudad sigue en pie, siendo una importante capital de provincia en la España actual. 

Adriana Fernández

La ciudad de la que hablamos es una referencia turística internacional, parte del Imperio Romano en tiempos del emperador Octavio Augusto. Nació hacia el final de la campaña de Augusto en Hispania (como se conocía entonces a los territorios de la Península Ibérica) y su ciudad, Augusta Emérita, una de las ciudades romanas más importantes de España durante el imperio. Hoy la conocemos como Mérida, capital de Extremadura.  

 / Istock / Dmytro Kosmenko

La ciudad española que parece Roma en miniatura

El nacimiento de Mérida tenía que ver con hacer algo así como un lugar de vacaciones o incluso de retiro para los veteranos de las legiones retirados, lo que viene siendo una ciudad ideal para la jubilación en la que los ‘eméritos’ pudieran vivir cómodamente. 

Eso explica que se construyera a imagen y semejanza de la ciudad más importante del imperio romano en aquel momento: Roma. Y que se convirtiera en un importante centro jurídico, económico y militar. Algo así como una Roma en miniatura, en todos los sentidos, incluido el monumental

 / Istock / estivillml

La primera ciudad en ser catalogada Conjunto Arqueológico

Hoy Mérida es como un viaje a aquella Roma clásica. Y es que su conjunto arqueológico es uno de los más importantes y amplios de toda España. Fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1993, como primer pueblo catalogado como Zona arqueológica o Conjunto Arqueológico. 

Ocupa una superficie total de más de 35 hectáreas que concentran cerca de una treintena de construcciones procedentes de aquella época. Y no hay duda de que el Teatro Romano es el edificio más importante, tanto de la Mérida de antes, como de la de hoy. 

 / Istock / Andreas Bauer

Este teatro es uno de los edificios más antiguos que sigue en pie desde sus orígenes, y funcionando (es la actual sede del aclamado Festival Internacional de Teatro Clásico). Y no son muchos los edificios con más de 2.000 años que pueden decir lo mismo.

Los monumentos más importantes 

Junto al teatro, Mérida reúne otros grandes exponentes de la Roma clásica, localizados en su mayoría intramuros de lo que fue la vieja Emérita Augusta. Como el Templo de Diana, uno de los templos romanos mejor conservados de toda la península, o el Circo Romano, el lugar donde se realizaban las míticas carreras de cuadrigas.

 / Istock

Más: el Puente Romano, que salvaba el cauce del río Guadiana a su paso por la ciudad; el Acueducto de los Milagros, que llevaba el agua desde el vecino pantano de Prosperina (a unos cinco kilómetros); o el Arco de Trajano, monumento que se localizaba en el Cardo Maximus, es decir, una de las principales calles de la ciudad y que servía de enlace entre los dos foros de la ciudad. 

El viaje a la antigua Roma continúa dentro del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, con una increíble colección de grandes mosaicos y otras muestras excelentes de la escultura romana que se han podido recuperar de la vieja Emérita Augusta. Por si la visita por las calles de Mérida sabe a poco y quien la visita se queda con ganas de más. 

