La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos

La forma más habitual de llegar a Ávila es en transporte público, pues la ciudad se encuentra a escasos 100 kilómetros de Madrid. Lo más cómodo es coger el tren que sale de la estación de Príncipe Pío, situada cerca del Palacio Real de Madrid, pues nos dejará en la estación de tren de Ávila en una hora y media por menos de 13 euros por persona. Otra opción más barata para ir de Madrid a Ávila es coger uno de los 4 trenes diarios que salen desde Chamartín y te dejan en la estación de tren de la ciudad en unas 2 horas por 9 euros.