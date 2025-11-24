La primera catedral gótica de España: del siglo XII, dentro de una de las murallas más famosas del mundo y con función de templo y fortaleza
Uno de los templos religiosos de mayor importancia histórica que tenemos en España.
Parte fundamental del patrimonio histórico y cultural de nuestro país, España cuenta con más de ochenta catedrales repartidas por todo su territorio, convirtiéndolo en uno de los países con más catedrales del mundo. De todas ellas, catorce han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Ya durante la época de la Hispania Visigoda se construyeron infinidad de iglesias y catedrales, pero éstas fueron desarmadas para posteriormente construir mezquitas o iglesias con sus materiales. Es por eso que las catedrales que se conservan hoy en día son principalmente de estilos románico, mudéjar y gótico.
Entre los siglos XII y XVI, el estilo gótico se estableció en la península después de su llegada desde Francia, dejando para la posteridad algunas de las catedrales más imponentes de todo el territorio. La primera de ellas, cuya construcción se inició hacia finales del siglo XII, se halla en Castilla y León, a medio camino entre Salamanca y Madrid.
Una catedral dos en uno
En el corazón de la ciudad de Ávila se erige la Catedral del Salvador, un templo católico único entre las catedrales europeas, pues su ábside -popularmente conocido como Cimorro”- se encuentra entestado en la misma muralla que rodea el centro histórico de la ciudad. Esto se debe a que, desde su concepción, la catedral debía servir también como fortaleza en caso de que la ciudad fuera atacada.
Presenta una planta en forma de cruz latina conformada por tres naves, y su construcción terminó alrededor del siglo XV, por lo que su fachada muestra la evolución del arte, así como una sutil mezcla de estilos. En su fachada destaca la Puerta Occidental, compuesta por un arco de medio punto decorado con medallones y motivos florales, y sobre la cual aparece una escena del Martirio de San Segundo.
Unos de los elementos más destacados de su interior son el coro y el trascoro. Organizado en dos filas de asientos, el coro es una obra renacentista hecha con madera de nogal. En los respaldos de la primera fila se muestran las vidas de algunos santos, mientras que en el paño central aparecen representaciones de los Apóstoles. También de estilo renacentista, el trascoro se divide en tres calles mediante pilastras decoradas con relieves de la Presentación en el Templo, La Adoración de los Reyes, y La matanza de los Inocentes.
Obra maestra de la pintura abulense, la concepción del Altar Mayor empezó en 1499 a manos del pintor palentino Pedro Berruguete, quien dio las trazas generales y realizó el cuerpo interior, donde representa a los evangelistas. Tras la muerte de Berruguete en el 1503, fue Santa Cruz quien terminó las tablas de la Anunciación y la Crucifixión; pero en 1508 Santa Cruz murió, dejando en manos de Juan de Borgoña finalizar el altar, quien lo haría en 1512.
De todas las magníficas capillas que alberga la catedral, la más significativa es, quizás, la Capilla de la Virgen de la Piedad o de los Dolores, presidida por una escultura de Juan Bautista Vázquez “el Viejo”, hecha en mármol blanco de Carrara, copia de la hermosísima Piedad de Miguel Ángel.
Darse una vuelta por el claustro es la mejor opción para terminar la visita a la Catedral. Construido entre los siglos XIV y XVI, en su interior presenta una cubierta de bóvedas de crucería, y a él se abren tres de las capillas: la Capilla de las Cuevas, la Capilla de la Virgen y la Capilla del Crucifijo.
Visita de museo
Es en la Capilla del Cardenal Quiroga y sus salas contiguas donde se halla el Museo de la Catedral de Ávila. Repartidas por sus cuatro salas se exponen varias obras y piezas, como pinturas, espléndidos ejemplos de casullas pontificales, o esculturas.
La catedral alberga en su claustro las tumbas de dos figuras de suma importancia en la historia política de España. Una de ellas es la de Claudio Sánchez-Albornoz, historiador y político, quien fue ministro durante la Segunda República y presidente de su Gobierno en el exilio entre los años 1962 y 1971. La otra tumba que se halla en el claustro es la de Adolfo Suárez, el primer presidente democrático después de la dictadura, que gobernó entre 1976 y 1981, y cuyos restos descansan junto a los de su mujer Amparo Illana.
La catedral abre sus puertas todos los días de la semana, y el precio de la entrada general es de 10€. Para los mayores de 65 años, el precio es de 9€, mientras que para los menores de entre 12 y 17 años, así como los estudiantes universitarios de hasta 25 años, es de 7€. Los menores de 12 años tienen la entrada gratuita.
