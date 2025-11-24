La primera catedral gótica de España: del siglo XII, dentro de una de las murallas más famosas del mundo y con función de templo y fortaleza

La catedral alberga en su claustro las tumbas de dos figuras de suma importancia en la historia política de España. Una de ellas es la de Claudio Sánchez-Albornoz, historiador y político, quien fue ministro durante la Segunda República y presidente de su Gobierno en el exilio entre los años 1962 y 1971. La otra tumba que se halla en el claustro es la de Adolfo Suárez, el primer presidente democrático después de la dictadura, que gobernó entre 1976 y 1981, y cuyos restos descansan junto a los de su mujer Amparo Illana.