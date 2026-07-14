La primera catedral gótica de España está sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: del siglo XII y declarada Patrimonio de la Humanidad, cumplía las funciones de templo y fortaleza

Vivimos en un país profundamente marcado por la presencia de catedrales. A lo largo de la historia, estos templos han sido mucho más que simples espacios religiosos; han servido también como centros de reunión, símbolos de poder, y demostración de las dotes artísticas de cada ciudad. Repartidas de norte a sur, y de este a oeste, en España encontramos más de un centenar de catedrales, muchísimas de las cuales pasan prácticamente desapercibidas a ojos del público general. Son precisamente estas menos conocidas las que presentan una experiencia más especial, pues el grado de desconocimiento y la poca afluencia de visitantes ayudan a su buen estado de conservación y que la visita sea agradable y tranquila.

En España hay más de 100 catedrales / Istock / arssecreta

De todas las catedrales que hay en España, 14 de ellas forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad. Una de ellas es la espectacular Catedral del Salvador, ubicada en el corazón de la ciudad de Ávila. Construida entre los siglos XII y XV, está considerada como la primera catedral de estilo gótico de todo el territorio español. A esta particularidad se le añade el hecho de que la estructura de la catedral está integrada a la muralla que rodea el centro histórico de la ciudad, considerada la muralla mejor conservada del mundo.

Adriana Fernández

Un recinto fortificado único en el mundo

Dentro del conjunto de la Ciudad vieja de Ávila e iglesias extramuros, la Catedral del Salvador y la muralla de la que forma parte son una de las construcciones góticas más impresionantes que podemos encontrar en España. El estilo arquitectónico de la catedral se define como un gótico de frontera, debido a que la construcción comenzó a finales del siglo XII, un momento de transición entre el románico tardío y el gótico inicial.

La Catedral de Ávila forma parte de la muralla de la ciudad / Istock / jptinoco

La construcción de la catedral sirvió como primer ensayo de elementos góticos como el arco apuntado y la verticalidad. A su vez, la prioridad en la construcción no era solo la liturgia, sino la defensa. Por ese entonces, Ávila era aún un territorio inestable tras la repoblación cristiana, por lo que era necesario que la catedral cumpliera también las funciones de fortaleza. De esta manera, su ábside (conocido popularmente como “Cimorro”) fue entestado en la misma muralla que rodea el casco antiguo de la ciudad.

Construida entre los siglos XI y XIV, la muralla de Ávila conserva casi todo su trazado original, con más de 2,5 kilómetros de longitud, a lo largo de los cuales se erigen 87 torreones y 9 puertas monumentales. La entrada a la ciudad vieja solo se puede hacer a través de tres de estas puertas: la del Carmen, la del puente y la de los Cuatro Postes. Para subir al adarve, debemos acercarnos hasta la puerta del Alcázar. El resto de monumentos y edificios históricos del recinto parecen nacer del resto de puertas repartidas a lo largo de la muralla.

El campanario de la catedral / Istock / Yelena Rodriguez Mena

El interior de la catedral

Con una planta en forma de cruz latina, en la fachada de la catedral destaca la Puerta Occidental, compuesta por un arco de medio punto decorado con medallones y motivos florales, y sobre la cual aparece una escena del Martirio de San Segundo. Pero los elementos más destacados de la catedral se hallan en su interior. Una de las joyas es el coro, de estilo renacentista y elaborado con madera de nogal.

El altar mayor / Istock / Tash Far

De todas las magníficas capillas que alberga la catedral, una de las más significativas es la Capilla de la Virgen de la Piedad, presidida por una escultura de Juan Bautista Vázquez “el Viejo”, una copia de la hermosísima Piedad de Miguel Ángel hecha en mármol blanco de Carrara. Muy importante también es la capilla funeraria del Cardenal Francisco Dávila Mújica y de Garcibáñez de Mújica y Bracamonte, cuya sepultura está presidida por un retrato del cardenal realizado por El Greco.

La mejor opción para terminar la visita a la Catedral es dando una vuelta por el claustro. Construido entre los siglos XIV y XVI, presenta una cubierta de bóvedas de crucería y sirve de puerta a tres de las capillas: la de las Cuevas, la de la Virgen, y la del Crucifijo. En el claustro se encuentra también la tumba de Adolfo Suárez, primer presidente democrático tras la dictadura, y cuyos restos descansan junto a los de su mujer Amparo Illana.

El interior de la catedral / Istock / Jesus

La catedral abre sus puertas todos los días, y el precio de la entrada general es de 10€. Para los mayores de 65, el precio es de 9€, mientras que para menores de entre 12 y 17 años, así como estudiantes universitarios, es de 7€. Los menores de 12 años tienen la entrada gratuita.