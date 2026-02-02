La primera catedral gótica de España está sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: es Conjunto Histórico-Artístico, Patrimonio de la Humanidad y Monumento Nacional

En Ávila, la frontera no es una línea imaginaria, sino que se ve a la perfección y cala en nuestros corazones para siempre; un muro de piedra que todavía se puede recorrer. Y justo ahí, donde la defensa era más necesaria, se levantó una catedral que no solo marcó un antes y un después en la arquitectura española, sino que pasó a formar parte del propio sistema defensivo de la ciudad. La Catedral de Ávila no se construyó al margen de la muralla, sino encajada en ella, inaugurando el gótico en España desde una lógica muy castellana, pues antes de elevarse al cielo, había que resistir sobre el terreno.