La primera catedral gótica de España está sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: es Conjunto Histórico-Artístico, Patrimonio de la Humanidad y Monumento Nacional

Esta catedral, templo y fortaleza a la vez, explica a la perfección como es el carácter castellano.

La catedral que protege emocional y físicamente.
La catedral que protege emocional y físicamente. / Istock

En Ávila, la frontera no es una línea imaginaria, sino que se ve a la perfección y cala en nuestros corazones para siempre; un muro de piedra que todavía se puede recorrer. Y justo ahí, donde la defensa era más necesaria, se levantó una catedral que no solo marcó un antes y un después en la arquitectura española, sino que pasó a formar parte del propio sistema defensivo de la ciudad. La Catedral de Ávila no se construyó al margen de la muralla, sino encajada en ella, inaugurando el gótico en España desde una lógica muy castellana, pues antes de elevarse al cielo, había que resistir sobre el terreno.

Adriana Fernández

La primera catedral gótica del país

La Catedral de Ávila comienza a construirse a finales del siglo XII, en un momento de transición entre el románico tardío y el gótico inicial. Por eso su arquitectura es clave, porque allí se ensayaron por primera vez en la península elementos góticos como el arco apuntado y una mayor verticalidad, aunque conviven con soluciones románicas. Es un gótico de frontera, pensado para un territorio aún inestable tras la repoblación cristiana. La prioridad no era solo la liturgia, sino la defensa. Por ello, era necesario que no solo pareciera un templo, sino una fortaleza.

Catedral de Avila en España.

 / Istock / jan kranendonk

El elemento más singular del edificio es el cimorro, la cabecera fortificada que se integra directamente en la muralla. Sus muros son macizos, apenas abiertos, y refuerzan uno de los puntos más vulnerables del recinto. Desde fuera, la catedral parece una torre más del sistema defensivo; desde dentro, el ábside mantiene su función religiosa. Esta doble condición (templo y fortaleza) no es habitual en Europa y convierte a Ávila en un caso casi único.

La muralla mejor conservada del mundo

La Muralla de Ávila se construyó entre los siglos XI y XIV y conserva prácticamente todo su trazado original; más de 2,5 kilómetros, 87 torreones y 9 puertas monumentales. Esta maravilla de piedra es un auténtico recinto completo, continuo y funcional. Su estado de conservación explica que Ávila sea Patrimonio Mundial desde 1985.

Vista áerea de Ávila.

 / Istock / Giuseppe Sparta'

Y es que Ávila no creció al azar. El trazado urbano interior responde a una lógica defensiva; me refiero a calles estrechas, plazas recogidas y edificios que protegen del frío y del asedio. La catedral, situada junto al lienzo oriental, refuerza ese diseño. Y es que la muralla no fue superada durante siglos. Eso explica por qué el casco histórico se mantiene compacto y legible.

Piedra, clima y sobriedad

La arquitectura abulense está condicionada por el clima duro de la meseta. La piedra granítica, gris y resistente, domina tanto la muralla como la catedral. No hay exuberancia decorativa, hay sobriedad funcional. Incluso el interior del templo, amplio y luminoso para su época, mantiene una austeridad que anticipa el carácter castellano.

Vista aérea de los tejados y antiguas murallas del paisaje urbano de Ávila.

 / Istock / Wirestock

Y es que, aunque Ávila se suele reducir a una imagen; la de la muralla al atardecer, su verdadero interés radica en cómo todo encaja. La catedral no se entiende sin la muralla, la muralla no se explica sin la ciudad, y la ciudad no existe sin su condición de frontera medieval. El gótico no llegó para elevarse al cielo, sino para asegurar el suelo. Y esa diferencia convierte a Ávila en una lección de historia construida en piedra, todavía en pie y todavía coherente, nueve siglos después.

