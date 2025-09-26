El primer pueblo reconocido oficialmente como el más bonito de España: tiene un castillo junto al mar, un casco histórico de película y playas infinitas
Su casco histórico amurallado, coronado por el castillo del Papa Luna, y su mezcla única de patrimonio y Mediterráneo lo convierten en un lugar inolvidable.
Cuando en 2011 nació la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, Peñíscola no podía faltar. Fue uno de los primeros en ser reconocidos oficialmente dentro de esta red, y desde entonces se ha convertido en uno de los referentes de la marca. Y no es extraño, pues la ciudad, encaramada sobre un peñón que se adentra en el Mediterráneo, es un auténtico icono. Basta con verla desde la carretera para entender por qué la llaman “la ciudad en el mar”. Te aseguro que Peñíscola merece más de una visita; palabra de una viajera empedernida.
Un castillo sobre las olas
El castillo del Papa Luna, levantado por los templarios en el siglo XIII, es la gran joya de Peñíscola. Con sus muros de piedra blanca y su posición dominante, parece flotar sobre el mar. Aquí se refugió Benedicto XIII, el famoso Papa Luna, que lo convirtió en sede pontificia en el siglo XV. Hoy se puede recorrer por dentro y asomarse a sus terrazas, con vistas que quitan el aliento. De un lado, el azul infinito del Mediterráneo; del otro, las playas doradas y el casco histórico. Y es que, con riesgo a sonar demasiado intensa, estar un rato en esa atmósfera hace que todo valga un poco más la pena.
¿Decorado o realidad?
El casco antiguo de Peñíscola es un laberinto de calles y casas espectaculares que suben en espiral hacia el castillo. Balcones llenos de buganvillas, puertas de madera y miradores al mar convierten cada esquina en postal. Por lo que no es casualidad que haya servido de escenario de cine y televisión. Desde clásicos como El Cid de Anthony Mann hasta producciones recientes como Juego de Tronos. Pasear por sus calles es entrar en un decorado que, en este caso, es real. Así que, cuando decimos que es un destino de película, no exageramos ni un poquito.
"Porque yo nací en el Mediterráneo..."
Pero Peñíscola no vive solo de piedras. Sus playas kilométricas, como la Norte (con más de 5 km de arena fina), ofrecen un contrapunto perfecto al casco medieval. Es esa mezcla lo que la hace especial. Poder bañarte en el Mediterráneo y, a solo unos pasos, perderte entre murallas templarias. En otoño, cuando el turismo se relaja, la experiencia es aún más auténtica. La brisa marina se mezcla con el rumor de las olas y el silencio de las calles, convirtiendo la visita en una experiencia única.
Además de formar parte de Los Pueblos Más Bonitos de España, Peñíscola fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1972. La declaración no solo protege su castillo, sino todo el entramado urbano y sus murallas renacentistas, proyectadas por Giovanni Battista Antonelli en tiempos de Felipe II. A esto se suma el entorno natural, pues el Parque Natural de la Sierra de Irta, al sur, con calas salvajes y senderos que muestran la otra cara de Peñíscola, mucho más tranquila y sin multitudes.
Un icono que emociona y perdura
Es cierto, no os voy a mentir, Peñíscola recibe miles de visitantes cada año y en verano puede parecer abarrotada. Pero fuera de temporada recupera un encanto tranquilo que la conecta con su esencia. Los vecinos siguen llenando los balcones de flores, los pescadores descargan en el puerto y la plaza Santa María permanece igual de serena que hace décadas. La belleza de Peñíscola no es solo monumental, también está en esos detalles cotidianos que sobreviven al turismo.
Peñíscola es un ejemplo de cómo un lugar puede ser turístico y, al mismo tiempo, mantener el alma. Tiene un castillo único junto al mar, un casco histórico que parece un decorado y playas infinitas. Fue uno de los primeros pueblos en ser reconocidos oficialmente como los más bonitos de España, y lo sigue demostrando cada día. En cada piedra del castillo, en cada calle, en cada amanecer sobre el Mediterráneo.
