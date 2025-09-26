El primer pueblo reconocido oficialmente como el más bonito de España: tiene un castillo junto al mar, un casco histórico de película y playas infinitas

El castillo del Papa Luna, levantado por los templarios en el siglo XIII, es la gran joya de Peñíscola. Con sus muros de piedra blanca y su posición dominante, parece flotar sobre el mar. Aquí se refugió Benedicto XIII, el famoso Papa Luna, que lo convirtió en sede pontificia en el siglo XV. Hoy se puede recorrer por dentro y asomarse a sus terrazas, con vistas que quitan el aliento. De un lado, el azul infinito del Mediterráneo; del otro, las playas doradas y el casco histórico. Y es que, con riesgo a sonar demasiado intensa, estar un rato en esa atmósfera hace que todo valga un poco más la pena.