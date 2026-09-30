El primer pueblo de España declarado Pueblo Mágico es una villa con un puente medieval del siglo XIV: arquitectura tradicional y calles con poemas grabados

Con el privilegio de haber sido el primer municipio reconocido como Pueblo Mágico de España, se conserva un enclave muy especial entre las laderas de Sierra Nevada, barrancos, acequias y montañas. El reconocimiento llegó en 2017, poniendo en valor el patrimonio, la cultura y la gastronomía de este pueblo rural. Los aventureros encuentran entre sus calles un lugar lleno de encanto para visitar en cualquier época del año, pero sobre todo en otoño, cuando su entorno natural se vuelve de color ocre y sus rutas se convierten en el plan perfecto para una escapada de fin de semana, ya sea en familia o con amigos.

La Alpujarra de la Sierra es un municipio granadino formado por cuatro núcleos (Mecina Bombarón, su capital, Yegen, El Golco y la cortijada de Montenegro). Tal y como cuenta su historia, la zona vivió su periodo de mayor esplendor durante la dominación árabe. Fue tras la conquista cristiana y la posterior expulsión morisca, cuando el municipio actual se configuró ya en el siglo XX con la fusión administrativa de los territorios recién mencionados.

Adriana Fernández

El municipio conserva la arquitectura bereber típica de la Alpujarra: casas de paredes encaladas y tejados planos de launa, apiñadas en las laderas. Entre sus edificios religiosos destaca la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, en Yegen, con un artesonado mudéjar en su techumbre. Yegen, además, acoge el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, una cita que mantiene vivas las canciones, los instrumentos y las costumbres de la zona. En Mecina Bombarón, la iglesia de San Miguel Arcángel data de mediados del siglo XVIII. A las afueras de Yegen se puede visitar también el Peñón del Fuerte, una fortaleza del siglo XI donde se refugiaron los últimos moriscos de la zona. Pero una de las joyas más detacadas de su patrimonio es el conocido como Puente Romano.

Un puente que tiene más de 7 siglos

A las afueras del núcleo de Mecina Bombarón, sobre el río del mismo nombre, se conserva un puente conocido popularmente como "puente romano", aunque su origen es en realidad medieval: la datación más precisa lo sitúa a finales del siglo XIII o principios del XIV. Formaba parte del antiguo Camino Real que unía Almería con Granada, y durante siglos fue el único paso sólido para personas y mercancías de la zona. Estuvo a punto de venirse abajo antes de ser restaurado con fondos del Plan Turístico de la Alpujarra. Es una parada obligatoria para los viajeros.

El antiguo puente de Mecina Bombarón / Istock / GavinD

La estrecha relación del pueblo con la literatura universal

En 1920, el hispanista británico Gerald Brenan llegó a Yegen buscando un lugar tranquilo donde leer y escribir. De esa experiencia nació "Al sur de Granada" (South from Granada, 1957), uno de los libros más leídos sobre la vida cotidiana de la Alpujarra en el siglo XX. Sobre los vecinos que lo acogieron, Brenan escribió una reflexión que sigue citándose hoy: "Sabían todo lo necesario para su prosperidad y felicidad". Su casa en Yegen se conserva como lugar de peregrinación literaria, con una fonda-museo dedicada a su figura. Por si fuera poco, su historia inspiró la película "Al sur de Granada" (2003), dirigida por Fernando Colomo.

La Alpujarra de la Sierra / Pueblos Mágicos

A esta herencia cultural se suma el proyecto Pueblo Libro, con calles, plazas y espacios públicos dedicados a escritores y obras literarias. Una iniciativa que ha convertido la lectura en parte del paisaje cotidiano: fachadas, bancos y fuentes dedicadas a obras como el Quijote o El Principito. También hay una antigua cabina telefónica rehabilitada como punto de intercambio de libros entre vecinos y visitantes. ¡Esto sí que es un sueño cumplido!

Gastronomía de montaña La cocina local se apoya en productos de la sierra: castañas pilongas, hortalizas de huerta, migas de harina y jamones curados de forma artesanal, gracias a la altitud de la zona, cercana a los mil metros sobre el nivel del mar... ¿Qué hambre de pronto, no?

Una escapada por la naturaleza: rutas, senderismo y agua

El agua es uno de los elementos que mejor explican la identidad de este territorio. Su presencia acompaña los paseos por los pueblos y también las rutas que atraviesan el entorno natural. Entre ellas destaca la Ruta de las Acequias de Mecina Bombarón, un itinerario que permite descubrir antiguos sistemas de regadío, paisajes de montaña y vestigios de la historia local.

Dentro del propio pueblo, se conoce el Sendero Gerald Brenan, que comienza en la que fue su casa y atraviesa el núcleo urbano hasta llegar a la fuente Camellona. Desde el antiguo lavadero, el camino continúa hacia el Peñón del Fuerte. Otro itinerario destacado es el Sendero de las Encinas, que conecta Mecina Bombarón con Yegen a través del antiguo Camino Real de las Hoyas. El recorrido, de unos cinco kilómetros, comienza con uno de los elementos patrimoniales más singulares de la zona: el mencionado como puente romano de Mecina Bombarón.

Acequia en Mecina Bombarón. / Bela Art/iStock

Y la cuarta propuesta más conocida es el Sendero de la Salud. La ruta comienza detrás del hotel El Rincón de Yegen y atraviesa terrenos abiertos antes de adentrarse bajo la sombra de castaños centenarios. A lo largo del camino aparecen antiguos cortijos y construcciones que durante generaciones sirvieron de refugio a los pastores de la Sierra. Y tú, ¿te perderías por alguno de estos caminos?