El primer pueblo de España en ser declarado Pueblo Mágico: desprende literatura, mezcla cultural y el alma intacta de la Alpujarra

Quizá la magia de Alpujarra de la Sierra no esté en un título, sino en lo que se siente al recorrerla. Aquí la vida se mide de otra forma. Los días comienzan con gallos y acaban con estrellas. El cielo es tan limpio que la Vía Láctea se ve sin esfuerzo, y las noches son tan tranquilas que solo se escucha el murmullo del agua. Ser el primer Pueblo Mágico de España no es casualidad. Es el reconocimiento a un lugar que ha sabido conservar lo esencial; sus raíces, su paisaje y su forma de vida.