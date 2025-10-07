El primer pueblo de España en ser declarado Maravilla Rural: tiene calles empedradas, historia por los cuatro costados y uno de los monasterios más bonitos del país

Guadalupe es de esos pueblos donde conviene dejar el coche fuera y perderse a pie. Sus calles empedradas suben y bajan entre casas blancas de madera y adobe, con balcones floridos y soportales que recuerdan tiempos medievales. La Plaza Mayor, porticada y llena de terrazas, es el punto de encuentro. Desde ahí se ve el perfil del monasterio dominando el pueblo, y a su alrededor, tiendas de artesanía, pastelerías con dulces típicos y vecinos que charlan y escuchan. Es un sitio que hay que ver al menos una vez en la vida, y os lo digo yo que me he recorrido España de cabo a rabo, dicho mal y pronto.