El primer pueblo de España en ser declarado Bien de Interés Cultural: medieval, con plaza mayor porticada y balcones de madera

O mejor dicho, el primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico, que es como se llamaba a los bienes materiales inmuebles que hoy se reconocen como BIC antes de la aprobación de la ley de Patrimonio Histórico Español. Una ley que nació para proteger ese legado, como “principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal”, como recoge en el preámbulo publicado en el BOE.