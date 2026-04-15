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El primer pueblo de España en ser elegido Capital del Turismo Rural tiene menos de 5.000 habitantes: una ciudad medieval coronada por un castillo-parador y una catedral fortificada única

Una joya histórica intacta rodeada de un paraje natural impresionante.

El primer pueblo español elegido como Capital del Turismo Rural que deberías visitar este año

El primer pueblo español elegido como Capital del Turismo Rural que deberías visitar este año / Istock / Miguel Habano

Carlos Díaz Martínez

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Entre todos los pueblos de España, hay uno que destaca por encima del resto. Esto no significa que sea más bonito que los demás, porque para gustos colores, pero hay algo que tiene este pueblo y que ningún otro posee. Se trata de un reconocimiento, y es que fue el primer pueblo español elegido como Capital del Turismo Rural.

El primer pueblo en España en ser elegido como Capital del Turismo Rural

El primer pueblo en España en ser elegido como Capital del Turismo Rural / Istock / Jose Miguel Sanchez

Este premio es una iniciativa del portal EscapadaRural para dar visibilidad a los pueblos pequeños que apuestan por el desarrollo sostenible. Para poder participar, deben tener menos de 10.000 habitantes y ofrecer alojamiento rural. Luego, tras seleccionar 10 finalistas, se decide el ganador mediante una votación popular. En la primera edición el premio fue a Castilla-La Mancha, a un pueblo con un castillo-parador impresionante.

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Adriana Fernández

Un paraíso medieval

Hablamos de Sigüenza, un pueblo de menos de 5.000 habitantes situado en la provincia de Guadalajara. Sus calles empedradas y estrechas parecen paralizadas en el tiempo, y si ya pasear por ellas se siente como hacer un viaje a la Edad Media, ¿qué te parecería quedarte a dormir en un castillo?

Se trata del Castillo de Sigüenza, una fortaleza que desde 1972 funciona como Parador Nacional. Aunque sus primeras piedras fueron depositadas en el siglo VIII para construir una alcazaba árabe, fue en el siglo XII tras la Reconquista cuando se levantó el castillo, un edificio del que actualmente se tiene una réplica, ya que como estaba en estado de ruina tuvo que ser reconstruido en los años 70 para poder convertirse en Parador.

Parador de Sigüenza, Guadalajara

Parador de Sigüenza, Guadalajara / Istock / Jose Miguel Sanchez

Una fortaleza fascinante

Aparte de un castillo impresionante, Sigüenza cuenta con otro lugar igual de fascinante. Se trata de la Catedral de Santa María, que aunque empezó a levantarse en el siglo XII con un estilo románico, su construcción no terminó hasta siglos después, por lo que también cuenta con una gran influencia gótica. Está hecha con un diseño defensivo con elementos como almenas y torreones, y es una de las obras de arte más destacadas de España. Además, se puede visitar por 10 euros.

En su interior se encuentra el sepulcro de Martín Vázquez de Arce, caballero de la Orden de Santiago fallecido en la Guerra de Granada, y es una obra maestra del gótico tardío que ya anticipaba la transición al Renacimiento al mezclar las armas con las letras mostrando al caballero tumbado mientras lee un libro.

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Catedral de Sigüenza, Guadalajara

Catedral de Sigüenza, Guadalajara / Istock / instamatics

Aparte de tener calles llenas de encanto y monumentos llenos de historia, Sigüenza está muy cerca del Parque Natural del Barranco del Río Dulce, un espacio protegido de más de 8.000 hectáreas con una fauna y flora fascinantes. Si quieres huir de la rutina y desconectar de los quehaceres del día a día, Sigüenza es un sitio privilegiado para hacerlo.

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