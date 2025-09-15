El primer pueblo declarado Monumento Histórico Nacional de España: tiene tres ermitas medievales y un cerdo que se pasea por sus calles casi todo el año

Sobre el primero de España, en Salamanca, el escritor y profesor Miguel de Unamuno escribió: "Cerrando los ojos veo las negras calles de La Alberca, los balconajes de madera, los alteros voladizos de sus casas, las mujeres sentadas en el umbral de las puertas y los niños jugando en la calle, y allí, en la fuente, una moza llenando el cántaro. Y corre la vida, como el agua de un arroyo que baja de la cumbre entre guijallares. Y a las veces, el agua se enturbia, y otras, como en este verano, casi se extingue por la sequía".