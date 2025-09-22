El primer pueblo declarado Conjunto Monumental de España: tiene casas medievales únicas, tradiciones vivas y un entorno natural de escándalo

La arquitectura de La Alberca es su mejor carta de presentación. Imagínate pasear por calles estrechas y empedradas, con casas que mezclan piedra, entramado de madera y balcones de flores. Hay fachadas que parecen sacadas de una película medieval, y otras en las que los detalles (un escudo, un dintel labrado, un alero que casi roza al de enfrente) te obligan a parar. Aquí cada casa cuenta una historia, y lo bonito es que no están para la foto, sino que están vivas, habitadas, con ropa tendida en las ventanas y vecinos que saludan.