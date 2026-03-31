El primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de España está en un Parque Natural reconocido por la Unesco: es medieval, fusiona influencias cristianas, judías y musulmanas y no está en Andalucía

Las casas de La Alberca no tendrían nada en especial más allá de su fachada de no ser por que tienen la cocina en la parte superior, algo que se hacía a propósito para que se calentara el resto de la vivienda hacia abajo. Este pueblo salmantino no cuenta con ningún gran monumento, es su belleza y su aura lo que atrae a tanta gente. Lo más reconocible es la escultura homenaje al Marrano de San Antón o la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.