El primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de España está en un Parque Natural reconocido por la Unesco: es medieval, fusiona influencias cristianas, judías y musulmanas y no está en Andalucía
Son muchas las personas que definen este como el pueblo más bonito de España, y lo es tanto por su entorno como por su arquitectura y sus costumbres.
A día de hoy hay más de medio millar de pueblos que gozan del título de Conjunto Histórico-Artístico. Como de todo, tuvo que haber uno que lo inaugurara y, lejos de lo que muchos puedan pensar, ese lugar no se encuentra en Andalucía, ni tampoco en Asturias o Galicia. Ese primer Conjunto Histórico-Artístico pertenece a una provincia más infravalorada y a una comarca que se encuentra a medio camino entre Castilla y León y Extremadura.
En el corazón del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, que es Reserva de la Biosfera protegida por la Unesco, se ubica un pueblo que podría ser un auténtico museo al aire libre: La Alberca, en Salamanca. La historia y la vida cotidiana se entremezclan entre sus calles, que fueron declaradas Conjunto Histórico-Artístico en 1940, con la Guerra Civil recién terminada.
Arquitectura serrana que recuerda a Francia
Con un trazado que se conserva desde la época medieval, este precioso lugar se caracteriza por su arquitectura serrana, calles empedradas con cantos rodados, fachadas de adobe y balcones ornamentados con flores de colores. Llegando a recordar incluso a la región de la Bretaña francesa por las tramoneras de sus viviendas, vigas de madera que dibujan figuras geométricas.
La Sierra de Francia no recibe ese nombre por casualidad, pues se cree que los primeros habitantes de aquella zona provenían directamente del país vecino. De ahí también quizá proviene su apariencia de cuento de fantasía. No es de extrañar imaginar campesinos sacados de 'La Bella y la Bestia' paseando por sus calles, porque, además, la arquitectura lleva prácticamente intacta desde hace siglos. Conservando herencia de la convivencia cristiana, musulmana y judía.
Un pueblo hecho alrededor de las tradiciones
Antes de obtener el título que la hace famosa, ya enamoró a múltiples personalidades, desde el escritor y filósofo Miguel de Unamuno (no nació en Salamanca, pero en ella halló su patria espiritual, y vivió y murió) hasta el cineasta Luis Buñuel. Es muy probable que en alguna de sus visitas pasaran frente a la que hoy es la Casa Museo Sátur Juanela, en el número 7 de la calle Mesón, que hoy es una suerte de museo etnográfico.
Las casas de La Alberca no tendrían nada en especial más allá de su fachada de no ser por que tienen la cocina en la parte superior, algo que se hacía a propósito para que se calentara el resto de la vivienda hacia abajo. Este pueblo salmantino no cuenta con ningún gran monumento, es su belleza y su aura lo que atrae a tanta gente. Lo más reconocible es la escultura homenaje al Marrano de San Antón o la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Las tradiciones continúan vigentes desde la Edad Media. La festividad del Marrano de San Antón es la más popular. Cada 13 de junio se bendice un cerdo y se suelta por el pueblo hasta el 17 de enero que se sortea para la matanza. Otra costumbre es la de la moza de las ánimas, que recorre las calles por las noches entonando una salmodia y rezando: "Fieles cristianos acordémonos de las benditas almas del purgatorio con un padrenuestro y un avemaría por el amor de Dios".
Uno de los entornos naturales más bonitos de España
No se puede olvidar el entorno natural, que es una de las cosas que hacen tan especial al pueblo. Al sur de la provincia de Salamanca y lindando con la comarca cacereña de Las Hurdes, se extiende el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia en una superficie de 32.300 hectáreas. Pertenece a 15 municipios y se establece en la divisoria de dos cuencas hidrográficas de los ríos Alagón, Francia y Batuecas, que vierten al Tajo, y el Agadón del Duero.
Además de La Alberca, en esta área se reparten otros puntos patrimoniales muy destacados, como el Monasterio de San José de Las Batuecas, las Pinturas Rupestres de Las Batuecas y el pueblo de Mogarraz, cubierto de retratos de sus vecinos. Es un enclave donde todo es belleza, donde la vida parece que se detiene y donde recordar es algo mucho más grande que simplemente acordarse.
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