El primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de España: una joya medieval de calles empedradas, fuentes y balcones repletos de flores

Mucho antes de la era de las redes sociales, los influencer y la publicidad de bombones de chocolate recubiertos de papel dorado, hubo una época en España en la que catalogar oficialmente un pueblo como bonito y auténtico lo convertía, automáticamente, en intocable (que no instagrameable). Era la manera de protegerlo frente al paso del tiempo y hacer que su legado perdurara durante el futuro. No eran precisamente tiempos de turismo de masas, sino las guerras.