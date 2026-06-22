Entramos en el primer pueblo de España declarado Conjunto Histórico-Artístico: una joya medieval con balcones repletos de flores, calles empedradas y fuentes
Nos adentramos en esta bonita villa de Salamanca, perteneciente también a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.
Pueblo repleto de encanto en la provincia de Salamanca, muy cerca de la frontera con Extremadura, La Alberca fue el primer pueblo al que se le concedió el título de Bien de Interés Cultural en toda España; esto fue en el año 1940, y fue inscrito en la categoría de Conjunto Histórico-Artístico. Desde entonces, el pueblo no ha dejado de atraer la atención de forasteros, que con tan solo poner un pie en sus calles pueden sentir en sus carnes el lugar tan especial que es el pueblo.
Desde 2014, La Alberca forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, la cual protege, promueve y desarrolla el patrimonio rural español a la vez que fomenta el turismo sostenible y de calidad. Con una población que ronda los 1.000 habitantes, no es solo el conjunto urbano lo que ofrece La Alberca; el pueblo se halla dentro de los límites del parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, atravesado por cantidad de senderos por los que descubrir su increíble biodiversidad.
Villa medieval de tradiciones
Remontándose hasta los siglos XII y XIII, cuando el rey Alfonso IX de León mandó la repoblación de la zona, visitar La Alberca invita a dejar atrás todo aquello conocido y hacer de él final de parada y fonda. En las callejuelas del pueblo, la historia y la vida cotidiana van de la mano. Conformado por casas tradicionales, cuya construcción mezcla piedra, entramados de madera y balcones decorados con flores de todos los colores, el pueblo une en su arquitectura las culturas cristiana, islámica y judaica.
Junto a sus callejuelas empedradas de trazado sinuoso, las cuales se extienden alrededor de la Plaza Mayor, el elemento más destacado del pueblo es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Construida en el siglo XVIII en estilo neoclásico, en la fachada esconde un detalle muy curioso: una hornacina con dos calaveras en el exterior del Osario.
En una esquina de la iglesia encontrarás el Marrano de San Antón, una talla de un cerdo de piedra que conmemora la tradición más famosa del pueblo: cada año, por la festividad de San Antonio Abad el 13 de junio, se bendice un cerdo y se lo deja pasear libremente por las calles hasta que en enero se sortea. La imagen de un cerdo deambulando con toda la naturalidad del mundo, siendo alimentado por todos los vecinos, es la prueba infalible de que en La Alberca los habitantes siguen tan unidos como siempre.
Un entorno con encanto
Sin los impresionantes paisajes que lo rodean, La Alberca no sería para nada lo mismo. Diseñado para desconectar y olvidarse de los problemas cotidianos, el Parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia cuenta con una flora y una fauna de lo más variadas. Aquí bosques de castaños, gargantas de agua clara y montañas invitan a perderse en rutas de senderismo ideales para cualquier momento del año.
Muy interesante es también descubrir los rincones más escondidos del parque. Algunos de estos son el Santuario de la Peña de Francia, desde el cual se obtienen unas panorámicas únicas; las pinturas rupestres que se esconden en los valles de Batuecas, Lera o Belén; o las explotaciones mineras romanas.
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