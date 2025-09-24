El primer Bien Patrimonial de España: tardó siglos en completarse y es un icono que canta las horas

Hay lugares que parecen estar ahí desde siempre, imponentes y, especialmente, bien valorados. Pero aunque te cueste creérmelo todo tiene su principio. Y es que, en 1885 fue cuando el Estado decidió dar un paso más y proteger la Catedral de Burgos con un título que hoy llamaríamos Bien de Interés Cultural. Fue la primera en toda España, y el gesto no fue casual, pues pocos edificios representan tan bien el gótico europeo como este. Y ahí está, ocho siglos después, recordándonos que la historia no se mide en fechas, sino en la capacidad de emocionar.