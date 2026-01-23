El primer monasterio románico de España está en Cataluña: una abadía entre montañas donde nació el arte medieval catalán

Antes de que el románico se extendiera por media Europa, antes de que los monasterios se convirtieran en centros de poder cultural y espiritual, hubo un lugar que lo ensayó todo por primera vez. Está en el Alt Empordà, colgado sobre el golfo de León, y no se parece a ningún otro., os lo garantizo. Y es que, Sant Pere de Rodes impresiona profundamente porque es ahí donde nació una manera nueva de construir, de rezar y de entender el paisaje.