El primer monasterio de España en ser declarado Monumento Nacional por Real Orden: hospedó a Colón y tiene elementos romanos, mudéjares y góticos
Es uno de los edificios más valiosos de Andalucía y cuenta con una historia muy ligada al descubrimiento de América.
Antes de iniciar su proyecto en busca de las Indias, Cristóbal Colón contó sus planes a muchas personas, algunas más importantes que otras. Casi todos le tildaron de loco, porque pensaban que la Tierra era plana y que llegaría un punto en el que caería al vacío y desaparecería para siempre. Sin embargo, un poco antes de partir hacia el Nuevo Mundo, Colón se hospedó en un monasterio de Huelva y explicó todos los detalles del viaje a Fray Juan Pérez.
Fue este monje franciscano quien ayudó a Colón a convencer a los Reyes Católicos de apoyar aquel proyecto de navegación que acabó convirtiéndose en uno de los episodios más relevantes de la historia de España: el descubrimiento de América. Así que se podría decir que el génesis de aquella conquista sucedió en el Monasterio de la Rábida en Palos de la Frontera, que hoy está entre los monumentos más importantes de Andalucía.
De hospedar a Cristóbal Colón a ser Monumento Nacional
En 1856 fue declarado Monumento Nacional por Real Orden, siendo el primer monasterio en serlo -el primer Monumento Nacional fue la Catedral de Santa María en León-. Pero antes de que eso sucediera, el monasterio había pasado por muchas manos y muchas penurias. Se cree que los fenicios fueron pioneros a la hora de establecer el sitio como lugar de culto, concretamente dedicado al dios Baal. Después hicieron lo propio los romanos, venerando a Proserpina.
Cuando entraron los árabes en la ciudad, erigieron un morabito o ermita. Finalmente, en el siglo XIII, después de la conquista cristiana, se otorgó a los caballeros templarios. Se cuenta que el mismísimo San Francisco de Asís se desplazó hasta allí para fundar este humilde convento franciscano bajo la advocación de Nuestra Señora de los Milagros. Pero la imagen ante la que se postró y rezó Colón fue la de Santa María de la Rábida.
Además de Cristóbal Colón, se dice que también pasaron por sus estancias en alguna de sus expediciones Hernán Cortés, Gonzalo de Sandoval y Francisco Pizarro. Además, Martín Alonso Pinzón, que murió poco después del primer viaje, está enterrado allí. Por esta razón, el Monasterio de la Rábida es uno de los puntos más emblemáticos de la Ruta por los lugares colombinos.
Más allá del descubrimiento de América
El estilo que vemos hoy es del edificio que construyó la Orden Franciscana entre los siglos XIV y XV. Cuenta con unos dos mil metros cuadrados de superficie de estilo gótico-mudéjar. Todo el conjunto se divide en tres partes: la iglesia, el Claustro de la Hospedería y el Claustro de la Comunidad. Además, a día de hoy, aún conserva una puerta reglar musulmana, el muro norte de la iglesia, el Claustro Mudéjar y la capilla donde se venera a la Virgen.
Otro elemento que merece la pena conocer son los 'Poemas del Descubrimiento' de 1930, obra del artista, natural de Nerva. Representan ese episodio histórico a través de escenas como la llegada de Colón al monasterio y su relación con Fray Juan Pérez, la expedición a América o las tres carabelas. En los jardines exteriores se puede contemplar también un monumento dedicado a Colón que se erigió con motivo del 500 aniversario de muerte.
Este precioso y curioso monumento se puede visitar de martes a domingo entre las 10:00 y las 18:00 horas. Las tarifas son diferentes: 3,50 euros la entrada general, 3 euros para pensionistas y estudiantes, 2 euros para grupos de 20 personas o más y acceso gratuito para colectivos especiales o escolares hasta cinco años. Sea como fuere, si estás por Huelva, apunta este lugar como visita obligatoria.
