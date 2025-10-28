El primer monasterio de España en ser declarado Monumento Nacional por Real Orden: hospedó a Colón y tiene elementos romanos, mudéjares y góticos

Antes de iniciar su proyecto en busca de las Indias, Cristóbal Colón contó sus planes a muchas personas, algunas más importantes que otras. Casi todos le tildaron de loco, porque pensaban que la Tierra era plana y que llegaría un punto en el que caería al vacío y desaparecería para siempre. Sin embargo, un poco antes de partir hacia el Nuevo Mundo, Colón se hospedó en un monasterio de Huelva y explicó todos los detalles del viaje a Fray Juan Pérez.