El primer lugar declarado Monumento Nacional de España: del siglo XIII y con unas vidrieras góticas que están entre las mejores de Europa

Las vidrieras de la catedral, cuya elaboración se remonta al siglo XIII, reflejan tanto el mundo natural como el sobre natural, y uno de sus aspectos más destacados es su distribución, pues existe una correspondencia entre los puntos cardinales y los protagonistas de cada vidriera. Una de las más conocidas es el Rosetón de la fachada occidental, en que se representa el juicio final, con la Virgen rodeada de 12 ángeles. Su localización en esta fachada es debido a que es por donde se pone el Sol, perfecto para representar la escena. Otro conjunto de vidrieras destacable es el del Presbiterio, con los 12 apóstoles junto al Árbol de Jessé.