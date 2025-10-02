El primer lugar declarado Monumento Nacional de España: del siglo XIII y con unas vidrieras góticas que están entre las mejores de Europa

Construida en el siglo XIII, es una de las grandes obras del gótico y se encuentra en el Camino de Santiago.

El primer Monumento Nacional de España posee una impresionante colección de vidrieras
Desde finales del siglo XII hasta el siglo XV, aunque en algunas regiones se prolongó hasta inicios del XVI, el arte gótico, con raíces en Francia, fue el estilo predominante en la Europa Occidental de la Baja Edad Media. En la disciplina de la arquitectura, el estilo gótico se desarrolló a partir del arte románico, caracterizado por arcos, techos abovedados y pequeños vitrales.

Martín Álvarez

Así, el gótico adaptó estos elementos para producir una nueva estética, con arcos exagerados, bóvedas más grandes y ventanas más amplias. Pero no solo reinterpretó estos elementos, sino que también dejó atrás una de las características más importantes del románico: las paredes gruesas. Para la construcción de edificios más altos, los arquitectos góticos utilizaron contrafuertes voladores, que les permitieron crear catedrales monumentales que parecían rozan las nubes.

Uno de los elementos más característicos de la arquitectura gótica son las inmensas vidrieras de colores que iluminaban el interior. La Catedral de Santa María de Regla, en León, presenta una de las mayores colecciones de vidrieras del mundo, con 1.800 m² de vidrieras realizadas entre los siglos XIII y XX.

La Catedral de Santa María de Regla posee una de las mayores colecciones de vidrieras del mundo

La catedral, sede episcopal de la diócesis de León, fue construida sobre la antigua catedral románica, que a su vez se levantó sobre unas antiguas termas romanas. Debido a esto, la construcción de la catedral sufrió sus más y sus menos, y no tardaron en aparecer problemas estructurales y desprendimientos. Gracias a la Real Orden decretada por Isabel II en 1844, la catedral fue declarada el primer Monumento Nacional de España, y se dio inicio a su restauración, que duró hasta el 1901.

La Catedral de León posee una de las mayores colecciones de vidrieras de todo el mundo

La fachada occidental de la catedral, con sus dos torres de 65 y 68 metros respectivamente, es el elemento más vistoso de su exterior. Las torres, diferentes entre sí, fueron construidas en siglos diferentes: la Torre de las campanas fue la primera que se construyó, mientras que la Torre del Reloj se terminó casi un siglo más tarde. En su parte inferior está el triple pórtico principal que da acceso al templo: los de los extremos están dedicados a San Juan Bautista y a San Francisco, mientras que el central está dedicado al Juicio Final.

Una vez dentro de la catedral lo que más destaca a simple vista es la luz de colores que inunda su interior, haciendo que se haya ganado el apodo de Casa de la Luz. La catedral está constituida por tres naves, un crucero, un deambulatorio con capillas radiales, y un coro de sillería, tallado en madera de nogal y el más antiguo de España.

La Torre de las campanas y la Torre del Reloj son las dos torres que flanquean la fachada occidental

El altar mayor presenta un retablo, hecho por Nicolás Francés, donde se representan la vida de San Froilán, el traslado del cuerpo de Santiago en carro de bueyes, y la presentación de la Virgen en el Templo. La catedral cuenta también con varias capillas, una de ellas la Capilla de la Virgen Blanca, donde se encuentra, desde 1954, la escultura original de la Virgen Blanca, de estilo gótico leonés.

Por el interior de la catedral se pueden observar distintos sepulcros y estatuas funerarias, la mayoría recuperados de la preexistente catedral románica. Entre ellos están el de Martín “el zamorano”, el de Marín Fernández, el del Obispo Don Rodrigo, y el del Rey Ordoño II de León.

El altar mayor está coronado por un retablo, obra de Nicolás Francés

Aunque inicialmente al catedral no fue diseñada para tener un claustro, a finales del siglo XIII empezó su construcción en la fachada norte, que desde entonces queda resguardada. De estilo gótico y renacentista, tiene una planta cuadrada, con seis intercolumnios por lado y 24 pilares por total. Posee un relieve de Nuestra Señora del Foro y Oferta, tributo de las Cien Doncellas, y a su alrededor se agrupan varias dependencias, entre ellas el actual Museo Catedralicio.

Las vidrieras de la catedral representan escenas tanto del mundo natural como del mundo sobrenatural

Las vidrieras de la catedral, cuya elaboración se remonta al siglo XIII, reflejan tanto el mundo natural como el sobre natural, y uno de sus aspectos más destacados es su distribución, pues existe una correspondencia entre los puntos cardinales y los protagonistas de cada vidriera. Una de las más conocidas es el Rosetón de la fachada occidental, en que se representa el juicio final, con la Virgen rodeada de 12 ángeles. Su localización en esta fachada es debido a que es por donde se pone el Sol, perfecto para representar la escena. Otro conjunto de vidrieras destacable es el del Presbiterio, con los 12 apóstoles junto al Árbol de Jessé.

La Catedral de León está en pleno Camino de Santiago, y es uno de los sitios más visitados de la ciudad

Al situarse en pleno Camino de Santiago, es uno de los monumentos más visitados de la ciudad de León. La catedral está abierta todos los días del año, con pequeñas variaciones de horario dependiendo de la época del año; solo permanece cerrada a los visitantes durante las horas de culto. Si bien se puede visitar por libre, hay la posibilidad de contratar una visita guida, con un precio de 4€ y una duración de una hora.

