El primer Escape Room al aire libre de España no dura 90 minutos, es un fin de semana completo en la naturaleza y está al lado de Barcelona

Este escape room al aire libre es una experiencia inolvidable y única para vivir con tus amigos o familiares: el motivo perfecto para una escapada cerquita de Barcelona.
Nada de habitaciones oscuras con enigmas imposibles en el centro de la ciudad: un verdadero escape room debe ser una experiencia en la que sumergirse durante unos días para poner a prueba todas tus habilidades. Esta es una experiencia en grupo que puede convertirse en uno de tus mejores recuerdos con tus amigos. Cualquier excusa es buena para proponer este plan en el que solo podáis pensar en algo: salir de ahí habiendo exprimido cada minuto al máximo. ¡¿No te pica el gusanillo?!
Imagina adentrarte en un bosque, rodeado de naturaleza, y descubrir que entre los árboles se esconde un reto que pondrá a prueba tu ingenio. Así es Forest Escape, una experiencia que lleva el concepto de los clásicos room escape más allá de las paredes de una sala para situarlo en un escenario abierto: el propio bosque. Diversión, dinámica y entretenimiento son tres de las palabras que pueden definir este lugar que es más que un pasatiempo.
El Escape Room al aire libre cerca de Barcelona que dura todo un fin de semana
Adivinanzas, jeroglíficos, rompecabezas, secuencias con objetos o pruebas de orientación se entrelazan en un reto que desafía la mente al tiempo que invita a moverse en plena naturaleza. Los escenarios están diseñados con un nivel de detalle que logra transportar al jugador dentro de una historia real durante más de 20 horas ubicados en el Pre-irineo catalán, en Berga, a poco más de una hora en coche de Barcelona. Entre sus opciones encuentras desde un bosque envuelto en secretos hasta un campamento tomado por zombies, un lugar en el que cada espacio sorprende por su capacidad para hacer olvidar que todo forma parte de un juego. ¡Todo te envuelve!
El Escape Room más extremo: pruebas al aire libre con propuestas muy atrevidas
Una de las más ambiciosas es la Aventura Scout, un reto que dura más de 20 horas y se desarrolla a lo largo de dos días completos. Los participantes deberán superar obstáculos, resolver enigmas y aprender a trabajar en equipo para completar con éxito esta experiencia que recuerda a una expedición real. "En 1974, tras «La Última Señal», hubo una notable disminución de soldados en nuestras filas. Durante el reclutamiento, la mayoría carecía de la forma física y preparación mental necesarias. El gobierno contactó a un ex miembro del Cuerpo de Élite «CEEF», quien después de más de un año de trabajo, creó el circuito de entrenamiento «SCOUT», una experiencia competitiva de superación en la naturaleza durante más de 20 horas. Confiamos en ustedes, equipo. ¡Buena suerte!", es el adelanto que comparten en su web.
Para los más atrevidos, está el Aventura Zombie: "En el mundo de Survival Zombie SCOUT, los soldados caídos en «La última señal» han resurgido como zombis, controlados por el sacerdote oscuro Laer Ragnar. Tu misión: infiltrarte en el refugio SCOUT, luchar contra los no-muertos y recuperar los componentes de un antídoto vital antes de que sea demasiado tarde. ¡Las horas críticas están contadas y tu valentía es la única arma que queda para salvar la humanidad!"... ¡Esto es de película! ¿No crees?
La primera opción alcanza un precio desde 185 euros por persona, y la segunda cuesta 200 euros para cada aventurero. Esto incluye material, vestuario, cena e incluso desayuno en los escenarios ambientados para cada localización. Lo que está claro es que en cada modalidad, la esencia es la misma: desconectar del día a día para sumergirse en un reto grupal que pone a prueba tanto la mente como la creatividad en un entorno que le proporciona un valor incalculable.
