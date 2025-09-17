El primer Escape Room al aire libre de España no dura 90 minutos, es un fin de semana completo en la naturaleza y está al lado de Barcelona

Una de las más ambiciosas es la Aventura Scout, un reto que dura más de 20 horas y se desarrolla a lo largo de dos días completos. Los participantes deberán superar obstáculos, resolver enigmas y aprender a trabajar en equipo para completar con éxito esta experiencia que recuerda a una expedición real. "En 1974, tras «La Última Señal», hubo una notable disminución de soldados en nuestras filas. Durante el reclutamiento, la mayoría carecía de la forma física y preparación mental necesarias. El gobierno contactó a un ex miembro del Cuerpo de Élite «CEEF», quien después de más de un año de trabajo, creó el circuito de entrenamiento «SCOUT», una experiencia competitiva de superación en la naturaleza durante más de 20 horas. Confiamos en ustedes, equipo. ¡Buena suerte!", es el adelanto que comparten en su web.