El primer edificio declarado Monumento Nacional en España: una obra cumbre del gótico clásico francés con el mayor conjunto de vidrieras medievales del país

Aparte de tener un exterior impresionante, el estilo gótico de la Catedral de León también es visible en su interior gracias a, entre otros, sus arcos apuntados, su triforio luminoso y su claristorio de grandes ventanales. No obstante, si te adentras en ella lo más probable es que la vista se te vaya directamente a sus vidrieras, ya que la catedral cuenta con una de las colecciones de vidrio más amplias del mundo.