El primer edificio declarado Monumento Nacional en España: una obra cumbre del gótico clásico francés con el mayor conjunto de vidrieras medievales del país
Cuenta con una de las mayores colecciones de arte sacro del país y se puede visitar por muy poco dinero.
España cuenta con un patrimonio impresionante. Lugares como la Alhambra, la Sagrada Familia o la Mezquita de Córdoba son solo algunos de todos los rincones que han cautivado tanto a los locales como al resto del mundo. Sin embargo, hay una construcción igual de espectacular que, aunque para nada es desconocida, merece el mismo reconocimiento que las anteriores.
Se encuentra en Castilla y León y cuenta con un récord que ningún otro monumento tiene, ya que fue el primer edificio español declarado Monumento Nacional. Este acontecimiento tuvo lugar en 1844, y no es para nada sorprendente, pues es una de las obras góticas más fascinantes que existen y cuenta con unas vidrieras capaces de dejar boquiabierto a cualquiera que las mire.
Uno de los templos más elegantes
Hablamos de la Catedral de León, conocida como la “Pulchra Leonina” por ser uno de los templos más bonitos y elegantes del gótico clásico francés. Su construcción principal comenzó en 1205 y su estilo es visible hoy en día en su fachada occidental con un triple pórtico ojival, un rosetón central y sus 2 torres, construidas posteriormente.
Aparte de tener un exterior impresionante, el estilo gótico de la Catedral de León también es visible en su interior gracias a, entre otros, sus arcos apuntados, su triforio luminoso y su claristorio de grandes ventanales. No obstante, si te adentras en ella lo más probable es que la vista se te vaya directamente a sus vidrieras, ya que la catedral cuenta con una de las colecciones de vidrio más amplias del mundo.
Una colección muy especial
Si hay algo por lo que la Catedral de León es conocida es por sus vidrieras. Cuenta con más de 130 ventanales y 737 vidrieras distribuidas en una superficie de aproximadamente 1.800 metros cuadrados. Además, ninguna está puesta porque sí. Todas ellas están organizadas y distribuidas según lo puntos cardinales, la altura y la luz solar.
Un museo impresionante
La Catedral de León también cuenta con un museo que no te puedes perder. Es el Museo Catedralicio Diocesano, y se encuentra en torno al claustro. Fue inaugurado en 1981 y cuenta con una de las mayores colecciones de arte sacro en España con piezas que van desde la Prehistoria hasta el siglo XX.
Se distribuye en 17 salas, y hasta que termine este mes abrirá todos los días de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00, exceptuando las tardes de domingos y festivos. A partir de mayo y hasta el 30 septiembre abrirá de martes a domingo de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00. Por solo 12 euros podrás visitar una de las catedrales más impresionantes de España y un museo al mismo nivel.
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