Prémium. Redescubrir el auténtico placer de viajar

Existe un tipo de viajero para el que el placer de cada escapada comienza antes de llegar al destino. Son viajeros que disfrutan de la planificación, de la anticipación y de la experiencia del trayecto en sí mismo. Para esas personas para las que el camino forma parte del deleite de viajar, puede que no haya mejor forma de transporte que el tren, que permite relajarse, dejarse llevar y llenarse la vista del paisaje que discurre al otro lado de la ventanilla. Mucho más si se elige la Opción Prémium de Renfe, que hace posible un viaje al más alto nivel, empezando por el asiento Confort para disfrutar de más espacio y comodidad y muchas otras ventajas que completan la mejor experiencia.

El Billete Prémium ofrece, además, la máxima flexibilidad para facilitarnos la planificación de nuestros viajes, sabiendo que es posible hacer cambios de billete sin coste (salvo la diferencia de precio con el nuevo billete, en caso de existir) y la anulación con solo un 5% de gastos. Además, si surge cualquier imprevisto que impida llegar a tiempo a la salida del tren, también es posible cambiar el billete para viajar en el siguiente de forma gratuita.

El acompañamiento de menores que viajan solos es otro de los servicios que se presta con la adquisición del Billete Prémium. Esto permite que los niños entre 6 y 13 años (ambos inclusive), puedan desplazarse sin la compañía de un adulto y bajo la supervisión del personal de a bordo.

La familia y uno más: las mascotas viajan gratis

Para los amantes de los animales no hay vacaciones sin su mascota. Sin ellas, la familia no está completa y eso también lo tienen bien presente en Renfe. Por eso el Billete Prémium es un billete ‘pet friendly’. Esto quiere decir que, de manera gratuita, se admite una mascota a bordo por persona, siempre que se trate de pequeños animales de compañía (perros, gatos, hurones y aves no de corral), no pesen más de 10 kg y viajen siempre dentro de su jaula o transportín (con unas medidas máximas de 60x35x35 cm).

Por supuesto, los perros guía y de asistencia viajan no están sujetos a limitaciones de peso o transporte.

Cocina de chef

La gastronomía es un elemento fundamental de la experiencia turística y Renfe, en su empeño por incorporar servicios que incrementen la calidad, ha encontrado en el valor de la buena cocina uno de los atributos esenciales para disfrutar del viaje. El Billete Prémium incluye el servicio de restauración con una carta preparada con productos de calidad y una elaboración equilibrada. Para esta carta se ha contado con el asesoramiento de uno de los grandes de la cocina española, el chef catalán Ramón Freixa, premiado con dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol. El chef señala que se ha buscado en las “raíces culinarias la inspiración para configurar menús con identidad y una variedad a la altura de la despensa de tantos territorios que confieren su riqueza a la cocina española”.

La opción Prémium ofrece aperitivos, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, acompañados de postres y menús adaptados para niños y especiales para intolerancias, alergias u otras circunstancias particulares. El objetivo de esta oferta culinaria, tal y como afirma Freixa, es “la felicidad”. Eligiendo la Opción Prémium de Renfe, se le suma una nueva dimensión al placer de viajar. Y eso también es felicidad.

Marc Vidal: experiencia viajera, en primera persona

Como divulgador económico, conferenciante, escritor y colaborador en diferentes programas de televisión, los viajes frecuentes forman parte de la vida de Marc Vidal y es un asiduo en los vagones del AVE. "Siempre elijo el billete Prémium porque me ofrece una flexibilidad que, con la vida que llevo, me permite ir mucho más tranquilo. A veces una conferencia no termina en la hora prevista por múltiples motivos y este tipo de billete me garantiza cero problemas para llegar al siguiente destino sin complicaciones ni costes adicionales. A esta ventaja le sumo dos más. Mucho menos ‘ejecutivas’ pero que para mí son un valor añadido clave. En primer lugar, si tengo que viajar con mi pequeño Yorkshire ‘Tokio’ no hay problema. Todo son facilidades. Y en segundo lugar la cena 2 estrellas Michelín del chef Ramón Freixa. Así da gusto dirigirse a casa tras un día de trabajo duro ¿no?”

