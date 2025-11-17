Estos son los 20 pueblos que tienes que visitar al menos una vez en la vida porque representan la magia de España
La red Pueblos Mágicos de España celebra sus Premios Nacionales y Regionales 2026, reconociendo a los destinos que mejor encarnan la autenticidad, la sostenibilidad y el alma del turismo rural.
Cada noviembre, los Premios Pueblos Mágicos de España reconocen a los municipios que mejor reflejan el alma del turismo rural. En su edición 2026, la red ha distinguido a los pueblos que destacan por su sostenibilidad, su gestión del patrimonio y su compromiso con la vida local.
La ceremonia se celebrará el 22 de enero de 2026, a las 12:30 h, en el stand de Pueblos Mágicos de España (Pabellón 7 – Stand 7C26) dentro de FITUR 2026, convirtiéndose en uno de los actos más esperados del año para los amantes de los destinos con encanto.
Un viaje imprescindible a los campos de lavanda
El título de Pueblo Mágico del Año ha sido para Brihuega (Guadalajara), un destino que hechiza entre los mares violetas de la Alcarria. Su apuesta por la sostenibilidad, la conservación del patrimonio y la proyección internacional la han convertido en referencia del turismo rural español.
Brihuega es un lugar que invita a caminar sin prisa por calles empedradas, admirar su muralla medieval y disfrutar de sus jardines históricos, una experiencia que une tradición y belleza natural.
En estos pueblos el patrimonio y la tradición cobran vida
Entre los ganadores nacionales, Campo de Criptana (Ciudad Real) ha sido premiado por su modelo de desarrollo turístico rural, en el que los míticos molinos de viento se han convertido en motor cultural y económico. En Escalona (Toledo), el reconocimiento a la puesta en valor del patrimonio celebra la restauración de su castillo medieval y la recuperación del casco histórico como espacio de vida y turismo.
Salar (Granada) y Almedinilla (Córdoba) comparten galardón por su apuesta por la cultura como motor rural, con festivales, recreaciones históricas y actividades que acercan su legado romano a los viajeros.
También ha sido premiada Orcera (Jaén) por su impulso al turismo gastronómico y oleícola, donde el aceite de oliva virgen extra se convierte en experiencia sensorial. En el Pirineo, Vilaller (Lleida) destaca por su turismo de naturaleza responsable, mientras que Utrera (Sevilla) ha recibido el reconocimiento a la colaboración público-privada que ha revitalizado su cultura, su flamenco y su oferta gastronómica.
El Premio Monumento Mágico ha recaído en La Calahorra (Granada), por devolver la vida a su castillo renacentista, una joya que domina el Marquesado del Zenete.
Lugares que mantienen viva la esencia de España
Ayerbe (Huesca) ha sido galardonado por su gestión turística ejemplar, que lo ha convertido en puerta de entrada al Reino de los Mallos. Frómista (Palencia), a orillas del Canal de Castilla, ha recibido el reconocimiento al mantenimiento de las tradiciones, manteniendo vivo el espíritu del Camino de Santiago.
En la Axarquía malagueña, Cómpeta ha sido distinguido por su turismo activo y rural, con rutas de montaña, agroturismo y gastronomía local. Puebla de Don Fadrique (Granada) ha conquistado al jurado con su cocina tradicional, que es historia viva del territorio.
Por su parte, Vícar (Almería) ha sido reconocido por su comercio tradicional, símbolo de cercanía y arraigo.
El Premio Creador de Contenido 2026 ha sido para Viaje Potaje, un proyecto digital que, con humor y emoción, ha logrado que los pueblos de España conecten con una nueva generación de viajeros.
Pueblos que los viajeros aman y recomiendan
Los Premios Regionales 2026 han tenido récord de participación con más de 250.000 votos populares, y reflejan el cariño del público hacia los destinos que mejor representan el alma de cada comunidad autónoma.
En Andalucía, el pueblo más votado ha sido Alcalá de los Gazules (Cádiz), rodeado por el Parque Natural de los Alcornocales, donde tradición y naturaleza se funden en armonía.
En Canarias, Artenara (Gran Canaria) enamora con su paisaje volcánico, sus miradores y sus casas cueva. En Castilla-La Mancha, Escalona (Toledo) repite como referente por su turismo cultural y familiar, mientras que Ayerbe (Huesca) se alza como Pueblo Mágico de Aragón por su dinamismo cultural y su hospitalidad.
En el sureste, Mazarrón (Murcia) conquista con su doble alma marinera y minera, y Medellín (Badajoz) brilla en Extremadura con su teatro romano y su impresionante castillo.
En Castilla y León, La Adrada (Ávila) destaca por su castillo y su entorno natural, mientras que en Galicia, Padrón (A Coruña) evoca literatura y tradición a orillas del Ulla.
En el norte verde, Cangas de Onís (Asturias) ha sido premiado por su equilibrio entre historia y naturaleza, y Astillero (Cantabria) por su capacidad para renovarse sin perder su esencia marinera.
Viajar por los pueblos que conservan la magia de España
Los Premios Pueblos Mágicos 2026 dibujan un mapa inspirador con 20 destinos que representan la diversidad y la riqueza del país. Desde los molinos de Campo de Criptana hasta los castillos de Escalona y La Adrada, pasando por los paisajes volcánicos de Artenara o los valles pirenaicos de Vilaller, cada pueblo es una historia viva que combina raíces, hospitalidad e innovación.
Más allá de los premios, estos pueblos demuestran que la verdadera magia de España está en sus rincones rurales, donde el tiempo se detiene y el viajero descubre que viajar despacio es la mejor forma de llegar al corazón del país.