Estos son los 20 pueblos que tienes que visitar al menos una vez en la vida porque representan la magia de España

Entre los ganadores nacionales, Campo de Criptana (Ciudad Real) ha sido premiado por su modelo de desarrollo turístico rural, en el que los míticos molinos de viento se han convertido en motor cultural y económico. En Escalona (Toledo), el reconocimiento a la puesta en valor del patrimonio celebra la restauración de su castillo medieval y la recuperación del casco histórico como espacio de vida y turismo.