El precioso rincón de Extremadura que guardan una decena de habitantes en pleno Parque Nacional de Monfragüe: lo mandó construir Carlos III y está en una Reserva de la Biosfera

Villarreal de San Carlos no funciona como un pueblo convencional. No tiene colegio ni servicios básicos permanentes más allá de los vinculados al visitante. Su actividad gira en torno al turismo de naturaleza y a eventos como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se celebra el último fin de semana de febrero en este enclave y reúne cada año a profesionales y aficionados a la observación de aves. Es más, es zona de especial protección para las aves (ZEPA).