El precioso pueblo del sur de España que es perfecto para una escapada rural: tiene un castillo colgado de la roca y una cueva prehistórica única

Zuheros apenas supera hoy los 600 habitantes, pero su tamaño no refleja su importancia. Fue enclave defensivo, refugio humano desde la prehistoria y punto clave en la articulación del territorio subbético. No es un pueblo inventado para el visitante: es un lugar que ha seguido siendo lo que era. Y eso se nota. Como dice el refrán, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Zuheros sigue ahí, sin adornos ni demasiadas ambiciones, recordando que a veces lo mejor de una escapada rural es volver con la sensación de haber recorrido un sitio de verdad.