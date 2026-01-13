El precioso pueblo del sur de España que es perfecto para una escapada rural: tiene un castillo colgado de la roca y una cueva prehistórica única
Este pueblo cordobés es ideal si quieres descubrir un pueblo "pequeño pero matón"; distinto en esencia y lleno de cosas que contar.
A Zuheros no se llega de casualidad, no es un sitio "de paso". A diferencia de los grandes destinos hoy en día, aquí se llega porque alguien te lo ha recomendado bajito (en confianza), porque has decidido salirte de la ruta fácil o porque te apetece comprobar si todavía existen pueblos que no se simplifican a una foto viral. En pleno corazón de las Sierras Subbéticas, Zuheros aparece encajado en la roca, blanco, vertical y silencioso, como si este pequeño pueblo cordobés hubiera aprendido a convivir con la montaña en lugar de imponerse a ella.
Aquí no hay grandes avenidas ni fachadas hechas por y para el consumidor. Hay pendiente, piedra y una sensación muy clara de estar en un sitio que lleva siglos en el mismo lugar, sin llamar demasiado la atención pero conservando esa esencia tan especial, a lo cordobés.
Un urbanismo que nace de la necesidad
Zuheros no creció hacia fuera (como suele ser normal), sino hacia arriba y hacia dentro. ¿Su encanto? Sin lugar a dudas te diría el valor simbólico de que que parte de sus casas se apoyan directamente en la roca caliza y otras están excavadas en ella, una solución práctica en un entorno abrupto donde cada metro contaba. Este trazado compacto no responde a una idea estética moderna, sino a la lógica de un pueblo que se protegía del clima, del terreno y del paso del tiempo.
El resultado es un casco histórico pequeño pero coherente, como nos gusta en Viajar, donde las calles estrechas y empinadas obligan a caminar despacio y a mirar con atención; cosa que hoy en día no está muy de moda.
El castillo que lo explica todo
Y como en todo luhar que se precie, coronando el pueblo se alza el Castillo de Zuheros, de origen andalusí y construido en el siglo IX. Su función, como os podéis imaginar, era la de controlar el territorio y vigilar los pasos naturales de la sierra. Más tarde, tras la conquista cristiana, fue reforzado y adaptado a nuevas necesidades defensivas.
Desde lo alto se entiende todo, como suele pasar. Ver el valle, los olivares, las sierras onduladas, te hacen conectar contigo mismo, con la naturaleza y ver el mundo desde una perspectiva distina. No es un castillo monumental, pero sí estratégico, y esa sobriedad lo hace aún más creíble.
Un archivo de 35.000 años
Aunque puedas pensar que nada más te puede sorprender en este pequeño pueblo cordobés, a pocos minutos del casco urbano se encuentra uno de los grandes motivos por los que Zuheros es algo más que un pueblo bonito. Efectivamente, hablo de la Cueva de los Murciélagos, uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Andalucía, con restos que abarcan desde el Paleolítico Superior hasta época medieval.
En su interior se han encontrado herramientas, restos humanos, cerámicas y evidencias de ocupación continuada durante más de 35.000 años. La visita es guiada y pone el foco en el valor científico del lugar. Ya sabes, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y en Zuhuros la combinación de belleza y sabiduría te va a conquistar.
Senderismo entre fósiles y piedra viva
El entorno natural de Zuheros no se queda tampoco atrás, y es que forma parte del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, un espacio protegido de enorme interés geológico. Aunque os pueda sorprender, estas montañas fueron fondo marino hace millones de años, y todavía hoy aparecen fósiles incrustados en la roca durante una caminata cualquiera. ¿No es increíble?
Os recomiendo rutas como el Cañón del Bailón, la cual te permite recorrer un paisaje kárstico singular, con paredes verticales, lapiaces y vistas abiertas que refuerzan la sensación de estar en un lugar muy especial.
Un pueblo pequeño con peso histórico
Zuheros apenas supera hoy los 600 habitantes, pero su tamaño no refleja su importancia. Fue enclave defensivo, refugio humano desde la prehistoria y punto clave en la articulación del territorio subbético. No es un pueblo inventado para el visitante: es un lugar que ha seguido siendo lo que era. Y eso se nota. Como dice el refrán, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Zuheros sigue ahí, sin adornos ni demasiadas ambiciones, recordando que a veces lo mejor de una escapada rural es volver con la sensación de haber recorrido un sitio de verdad.
Síguele la pista
Lo último