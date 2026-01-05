El precioso pueblo de Salamanca que lo tiene todo: catedral gótica, muralla medieval y un castillo convertido en Parador

La red nacional de Paradores de España se encarga de rehabilitar edificios monumentales para convertirlos en alojamientos, como ocurre con el castillo de Ciudad Rodrigo que es, además, uno de los paradores más antiguos del país. Enrique II de Trastámara lo mandó construir en el siglo XIV. Desde entonces, diversos reyes han pasado por él y a día de hoy es posible dormir en las mismas habitaciones en las que ellos lo hicieron. También puede visitarse sin necesidad de alojarse en él y conocer los jardines o la torre del homenaje.