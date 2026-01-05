El precioso pueblo de Salamanca que lo tiene todo: catedral gótica, muralla medieval y un castillo convertido en Parador
Este pueblo es en sí mismo una maravilla y conocerlo es una experiencia irrepetible.
Cada pueblo tiene un encanto particular que suele ser común al del resto de la región. Así, en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara están los pueblos negros, algunas zonas de Andalucía están repletas de pueblos blancos y Galicia en general está salpicada de hórreos que diferencian sus aldeas de otras. Entre los más de ocho mil pueblos que se reparten por España, hay pocos que puedan presumir de tener todo al mismo tiempo.
Una catedral gótica, una muralla medieval y un castillo convertido en Parador es lo que caracteriza a Ciudad Rodrigo. Está ubicado en lo más profundo de Salamanca y entre sus fronteras esconde una riqueza patrimonial como pocas. Se encuentra a tan solo una hora de la capital y provincial y a unas tres de Madrid, por lo que resulta perfecto para una escapada de fin de semana o incluso para pasar un día diferente.
Los tres básicos de Ciudad Rodrigo
La catedral de Nuestra Señora de Santa María
Levantada en el siglo XII, la catedral de Ciudad Rodrigo se considera uno de los monumentos más bonitos de todo Salamanca. Su fachada da fe del eclecticismo de la obra, ya que se pueden apreciar elementos tanto románicos como góticos. Cuenta con tres puertas de entrada y una torre impresionante desde donde se contemplan las mejores vistas de la zona. Su interior alberga un precioso claustro, así como la destacada puerta del Esviaje de 1540.
La muralla medieval
La muralla es de la misma época que la catedral, del siglo XII. Desde su construcción, ha presenciado múltiples episodios históricos como guerras y asedios, resistiendo hasta el final. Presenta una estructura defensiva que se conserva prácticamente intacta y por la que se puede pasear a día de hoy. En lo alto, es posible contemplar las antiguas puertas de acceso a la ciudad como la Puerta del Sol y la del Conde, así como los cañones que servían de defensa.
El castillo Parador
La red nacional de Paradores de España se encarga de rehabilitar edificios monumentales para convertirlos en alojamientos, como ocurre con el castillo de Ciudad Rodrigo que es, además, uno de los paradores más antiguos del país. Enrique II de Trastámara lo mandó construir en el siglo XIV. Desde entonces, diversos reyes han pasado por él y a día de hoy es posible dormir en las mismas habitaciones en las que ellos lo hicieron. También puede visitarse sin necesidad de alojarse en él y conocer los jardines o la torre del homenaje.
El cuarto pilar de Ciudad Rodrigo
Hemos dicho que lo tiene todo, y es cierto. Pero para ser totalmente fieles a la realidad, hay que destacar un cuarto punto: la gastronomía. La comida típica de esta zona está gobernada por el farinato, el embutido tradicional salmantino elaborado con harina, pimentón y manteca de cerdo, que suele acompañarse de huevos fritos. En general, reinan las carnes de cerdo ibérico y toro bravo, siendo un auténtico manjar y convirtiendo Ciudad Rodrigo en un destino ideal para los amantes de la historia y la gastronomía.
