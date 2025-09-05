El precioso pueblo románico donde se fabrican las galletas más antiguas de España: es perfecto para una escapada de fin de semana

El problema venía en los meses de invierno, cuando aquellos turistas escaseaban y las ventas caían. Eso llevó a la familia a meterse en la elaboración de galletas artesanas, menos perecederas y de fácil distribución que, con los años, acabarían robando todo el protagonismo hasta convertirse en el producto principal de la casa. Y, dicho sea de paso, en uno de los souvenirs más típicos del momento: sus cajas metálicas con motivos art Decó eran lo más.