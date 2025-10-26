Este es el precioso pueblo pequeño que está entre los más ricos de la provincia de Alicante
Los habitantes de esta población de la Hoya de Alcoy tienen unos ingresos de más de 32.000 euros de renta media.
La Agencia Tributaria ha publicado los datos del IRPF por municipios de 2022 y nos ha permitido conocer los municipios más ricos y los más pobres en base a sus ingresos per cápita.
En la provincia de Alicante el aumento más destacado ha sido el de los residentes en Agost, donde en sólo un año sus ingresos prácticamente se duplicaron hasta dejarla como la localidad más rica de la provincia con 36.158 euros por cabeza. En el otro extremo de la tabla se encuentra Hondón de los Frailes, que apenas llega a la mitad de lo que declaran en Agost, con una media de 18.401 euros por habitante.
A nivel provincial, los ingresos de los alicantinos siguen muy por debajo de la media nacional. En concreto, cada contribuyente de la provincia declaró unas ganancias de 2.251 euros menos que la media de la Comunidad (27.707 euros) y casi 5.000 euros menos que la media española (30.400 euros en 2022).
De hecho, tan solo cinco municipios alicantinos superan esa media nacional: Agost, con 36.158 euros; Tibi, con 32.069; Banyeres de Mariola, con 31.350; El Campello, con 30.999; y Sant Joan d'Alacant, con 30.841.
Tibi, uno de los pueblos más ricos de la provincia
A pesar de que Agost se ha situado como el pueblo más rico de la provincia nos ha llamado el caso de Tibi, una pequeña localidad del interior alicantino, con apenas 1.500 habitantes y que se ha colocado en segunda posición con unas rentas de 32.069 euros por habitante.
Tibi se encuentra en la comarca de L'Alcoià y destaca por su belleza natural, rica historia y tradiciones profundamente arraigadas. Con una población pequeña, este pintoresco pueblo ofrece un refugio perfecto para quienes buscan alejarse del bullicio urbano y disfrutar de la tranquilidad del entorno rural.
Las 15 poblaciones más ricas
Los municipios con mayor renta bruta media son Agost, con 36.158 euros, seguido de Tibi, con 32.069 euros, y Banyeres de Mariola, con 31.350 euros. A continuación se sitúan El Campello, con 30.999 euros; Sant Joan d’Alacant, con 30.841; y Mutxamel, con 30.301 euros. En Alicante capital la renta bruta media es de 29.514 euros, mientras que en Xàbia alcanza los 28.998 euros, en Ibi los 28.616 y en Finestrat los 28.596. Por debajo se encuentran San Vicente del Raspeig, con 27.449 euros; Teulada, con 27.370; Aigües, con 27.247; Dénia, con 27.227; y finalmente Altea, con una renta bruta media de 26.795 euros.
Uno de los mayores atractivos de Tibi es precisamente su entorno natural. Situado a los pies de la Sierra del Maigmó, el municipio se encuentra rodeado de paisajes espectaculares. La Sierra del Maigmó ofrece impresionantes vistas panorámicas y es un lugar ideal para practicar senderismo, ciclismo de montaña y otras actividades al aire libre. Uno de los puntos más conocidos de la localidad es el Pantano de Tibi, uno de los embalses más antiguos de Europa que todavía está en funcionamiento. Construido en el siglo XVI, este embalse es un ejemplo de ingeniería hidráulica y se integra armoniosamente en el paisaje, rodeado de montañas y vegetación autóctona.
Además, Tibi tiene su propio castillo, uno de los más grandes de la provincia. Se construyó en el siglo X durante la dominación islámica y está situado sobre una cumbre alargada cuyos contornos son precipicios. El acceso está excavado en la misma roca.
Rutas de senderismo
Tibi es un paraíso para los amantes del senderismo, ya que cuenta con numerosas rutas que permiten explorar la naturaleza en todo su esplendor. La más popular es la ruta del Maigmó, que lleva a los excursionistas hasta la cima del macizo. Durante el ascenso, se pueden disfrutar de magníficas vistas de la costa mediterránea, el interior montañoso y, en días despejados, hasta la isla de Tabarca.
Según la web del Ayuntamiento de Tibi esta ruta tiene una duración de 50 minutos y un recorrido de un kilómetro a la ida con un desnivel de 270 metros. La dificultad de esta ruta es alta.
Otra de las rutas que podemos hacer si visitamos Tibi es la ruta a l’Aljub que lleva desde el Balcón de Alicante hasta la urbanización l’Aljub. Esta ruta tiene una duración de 35 minutos en los que se recorren 2,5 kilómetros a la ida. Cuenta con un desnivel de 305 metros y una dificultad media, aunque en la web se especifica que “la existencia de algunos tramos con material suelto, unido a un notable desnivel, lo convierten en un recorrido de riesgo de sufrir resbalones, especialmente durante la bajada”.
Fiestas en Tibi
Las fiestas en Tibi son un reflejo de las profundas raíces culturales del municipio. Una de las celebraciones más importantes son las Fiestas de Invierno con las danzas de reinados moro y cristiano que se celebran en enero aprovechando las fiestas de Reyes y el fin de semana siguiente.
Otra festividad destacada son las Fiestas Patronales en honor a Santa María Magdalena, patrona de la localidad, y que se celebran del 20 al 25 de julio.
En Semana Santa el municipio también celebra la fiesta de los quintos y las enramadas, que se inicia en Jueves Santo cuando los quintos cortan ramas de pino, en zonas permitidas, para engalar el pueblo por la noche. El domingo Santa tras la misa y la procesión del Encuentro, los quintos recorren las calles recogiendo las ramas acompañados de la Banda de Música.
Por último, el 20 de enero se celebra el Mig Any de las Fiestas Patronales con suelta de vacas, desfile de Peñas, una misa y una ofrenda de flores a la Patrona.
Gazpacho tibero
El plato más tradicional de esta localidad es el gazpacho tibero, un plato con conejo, perdiz, pimiento, tomates, setas sobre una torta gazpachera.
