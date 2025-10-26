Este es el precioso pueblo pequeño que está entre los más ricos de la provincia de Alicante

Uno de los mayores atractivos de Tibi es precisamente su entorno natural. Situado a los pies de la Sierra del Maigmó, el municipio se encuentra rodeado de paisajes espectaculares. La Sierra del Maigmó ofrece impresionantes vistas panorámicas y es un lugar ideal para practicar senderismo, ciclismo de montaña y otras actividades al aire libre. Uno de los puntos más conocidos de la localidad es el Pantano de Tibi, uno de los embalses más antiguos de Europa que todavía está en funcionamiento. Construido en el siglo XVI, este embalse es un ejemplo de ingeniería hidráulica y se integra armoniosamente en el paisaje, rodeado de montañas y vegetación autóctona.