El pueblo con un monasterio Patrimonio de la Humanidad donde descansan los reyes de la corona de Aragón: del siglo XII, con un bosque de interés nacional y una ruta de lo más curiosa

También te recomendamos que visites, si tienes tiempo, otros dos monasterios de la zona. Estos son el monasterio de Santes Creus, en Alt Camp, y el de Vallbona de les Monges, en Urgell. Al ser los tres más grandes monasterios cistercienses de la zona, en 1989 se creó una marca turística conocida como la Ruta del Cister, la cual es muy interesante de hacer si puedes.