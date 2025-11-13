El pueblo con un monasterio Patrimonio de la Humanidad donde descansan los reyes de la corona de Aragón: del siglo XII, con un bosque de interés nacional y una ruta de lo más curiosa
Un lugar en el que la vida y la muerte conectan.
¿Sabías que los reyes de la corona de Aragón descansan en la provincia de Tarragona, en Cataluña? Para ser más exactos, en un municipio de menos de mil habitantes.
Allí se encuentra un monasterio en el que descansan gran cantidad de reyes. Además, este precioso monumento es Patrimonio de la Humanidad, y no nos cabe ninguna duda de por qué.
Un monasterio con mucha historia
El monasterio de Santa María de Poblet, ubicado en Vimbodí i Poblet, y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992, fue fundado en el siglo XII por Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona. Sin embargo, lo que se puede contemplar actualmente solo alcanza hasta el siglo XIV.
Caracterizado por su estilo gótico, el monasterio está formado, entre otras cosas, por un claustro simple y armónico, valiosas obra de arte sacro, una sala capitular, tres hileras de murallas y un conjunto de portales, entre los que destacan la puerta Daurada, del siglo XV, y la puerta Barroca, del siglo XVII, que llevan a diferentes lugares de la estancia
Aparte de contener una belleza impresionante, este lugar posee una historia igual de interesante, ya que Pedro III el Ceremonioso, en 1340, decidió ser enterrado aquí debido a que es donde estaban sus antepasados Alfonso I el Casto y Jaime I el Conquistador.
Desde entonces, este lugar se convirtió en un panteón real y no son pocos los monarcas que han sido enterrados aquí: Juan I el Cazador, Martín el Humano, Fernando de Antequera, Alfonso el Magnánimo, Juan II y Beatriz de Aragón, junto a varias esposas, son ejemplos de ello.
Actualmente, el monasterio lo habitan 30 monjes y puede ser visitado prácticamente todos los días del año. Si eres un apasionado de la historia y necesitas tranquilidad, es necesario que conozcas este lugar. Considerado uno de los monumentos más bonitos de la monarca, la emoción que transmite pasear por él es indescriptible.
Un entorno privilegiado
Además, puedes aprovechar la visita y acercarte al bosque que rodea la zona, el cual es una reserva natural perfecta para hacer senderismo o ir en bicicleta. Por allí encontrarás el Mirador de la Pena, donde en otoño podrás ver unas vistas increíbles teñidas de colores preciosos.
También te recomendamos que visites, si tienes tiempo, otros dos monasterios de la zona. Estos son el monasterio de Santes Creus, en Alt Camp, y el de Vallbona de les Monges, en Urgell. Al ser los tres más grandes monasterios cistercienses de la zona, en 1989 se creó una marca turística conocida como la Ruta del Cister, la cual es muy interesante de hacer si puedes.
Eso sí, no te olvides de visitar el pueblo de Vimbodí i Poblet. No te va a ocupar nada de tiempo debido a su pequeño tamaño y es algo que no deberías perderte. Estamos seguros de que su encanto hará que termines completamente cautivado por Tarragona, una provincia de lo más infravalorada.
Síguele la pista
Lo último