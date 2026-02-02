El precioso pueblo medieval que custodia una iglesia de estilo gótico-mudéjar: vive en una eterna primavera y forma parte de los Caminos de Pasión
Es uno de los pueblos con más encanto de España y un imprescindible si quieres conocer a fondo el sur del país.
España tiene la suerte de contar con infinitud de pueblos medievales que, en pleno siglo XXI, son capaces de transportarte a la Edad Media. Si necesitas tomarte un respiro y huir por unos días de 2026, tenemos el pueblo perfecto para ello. Es uno de los lugares con más encanto del sur de España y tiene un patrimonio histórico impresionante.
Este pueblo se sitúa en plena comarca de la Subbética cordobesa, y está rodeado de una naturaleza y paisajes impresionantes. Su población supera los 20.000 habitantes y sus calles y edificios se caracterizan por una gran influencia árabe. Es conocido por su gran decoración floral, por lo que es como si siempre viviera en una primavera eterna.
Un pueblo lleno de monumentos
Hablamos de Priego de Córdoba, uno de los pueblos más bonitos de España. Cada rincón está lleno de una belleza especial, pero sin duda hay un sitio que llama la atención: la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un monumento de estilo gótico-mudéjar cuya construcción comenzó en 1525. Si te adentras en ella, verás numerosas obras de platería que se remontan hasta el siglo XVI.
No es el único monumento del pueblo, pues hay otros que tampoco debes perderte como el Castillo, que fue una fortaleza árabe reformada en los siglos XIII y XIV; la Fuente del Rey, con influencias de la mitología grecorromana; o las Carnicerías Reales, un antiguo mercado con una exposición sobre el aceite de oliva, ya que allí se produce uno de los mejores del mundo.
Una primavera que no termina
Otra de las joyas de Priego de Córdoba es el denominado Barrio de la Villa, donde podrás caminar por sus calles blancas y balcones y ventanas decorados con flores. Esta costumbre es heredada de la cultura árabe que un día habitó la localidad, y es una de las razones por las que parece que el pueblo vive en una eterna primavera. Sus flores rosas, lilas o rojas hacen que parezca que estás en un cuento de hadas.
Una ruta única en España
Si buscas un destino para desconectar y relajarte, Priego de Córdoba es para ti. Nuestra recomendación es que te adentres en sus calles y te pierdas en ellas, porque todos sus rincones van a dejarte completamente enamorado. Si de algo puede presumir este pueblo cordobés, es de ser uno de los más bonitos del país.
Además, forma parte de los Caminos de la Pasión, una conocida ruta cultural que lo conecta con otros 9 municipios de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla como Alcalá la Real, Lucena o Utrera, entre otros. Si te interesa la cultura andaluza y quieres aprender más sobre ella, no puedes perderte ninguno de estos lugares.
