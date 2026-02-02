El precioso pueblo medieval que custodia una iglesia de estilo gótico-mudéjar: vive en una eterna primavera y forma parte de los Caminos de Pasión

Otra de las joyas de Priego de Córdoba es el denominado Barrio de la Villa, donde podrás caminar por sus calles blancas y balcones y ventanas decorados con flores. Esta costumbre es heredada de la cultura árabe que un día habitó la localidad, y es una de las razones por las que parece que el pueblo vive en una eterna primavera. Sus flores rosas, lilas o rojas hacen que parezca que estás en un cuento de hadas.