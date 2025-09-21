El precioso pueblo medieval de cine a 40 minutos de Girona donde rodaron 'Juego de Tronos': tienes que visitarlo una vez en la vida

Besalú fue la sede de un importante condado independiente y adentrarnos en el interior de sus murallas nos hace prácticamente viajar en el tiempo, por lo que es un lugar idóneo para el disfrute de los amantes de la historia, el arte y la sociedad medieval. Cuenta con un imponente puente románico y con dos iglesias con 900 años de historia: la de Sant Vicenç y la de Sant Julià.