El precioso pueblo de España con tres pozas a 37 grados de temperatura: gratis, en medio de un valle de montaña y con miradores de escándalo

En uno de los pueblos más especiales de La Rioja, se encuentra una serie de pozas termales gratuitas, donde el agua brota a más de 40 grados, y se alzan por un paisaje con terrazas naturales y miradores que quedan grabados en la retina del viajero. Cuando la ciudad traspasa nuestro día a día, el ruido empieza a resonar en nuestras cabezas durante horas y el trabajo se convierte en presión... Qué mejor que escapar a un paraíso donde sumergirse de lleno en la naturaleza te permita volver a cargar las pilas.