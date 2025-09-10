El precioso pueblo de España que mezcla los estilos románico, gótico y renacentista: fue el primero que visitó Carlos V en Castilla

Y volvemos ahora hasta este 2025 para descubrir cómo luce en la actualidad. Empezamos nuestro recorrido en pleno centro para toparnos con la colegiata de San Miguel, templo gótico que empezó a levantarse en el siglo XIV sobre construcciones anteriores. Su torre campanario domina la plaza principal y es el mejor punto de referencia para orientarse. Antes de entrar, merece la pena detenerse a admirar la portada occidental, ya que es un magnífico ejemplo del románico de transición. Y ya, en su interior, sorprende la amplitud de la nave central y los retablos barrocos.