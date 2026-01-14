El precioso pueblo de España que hay que visitar una vez en la vida: con un castillo medieval que parece flotar sobre los acantilados y una iglesia renacentista única
Este pueblo lo tiene todo; historia, unas vistas de escándalo y la capacidad para sorprender de verdad.
En España existen rincones que parecen construidos para demostrar, para demostrar poder e historia. En concreto, hoy os hablo de un lugar que intenta contar con a través de sí mismo que la historia no siempre se cuenta en línea recta. Hablo de la Iruela, un pueblo mínimo en tamaño y enorme en capas; íbero, andalusí, cristiano y contemporáneo conviven aquí sin empujarse, como si el tiempo te diese el don de la paciencia. Llegar hasta este balcón natural de la Sierra de Cazorla es comprender que, a veces, lo extraordinario no necesita alardes.
Un castillo bereber colgado de la roca
El primer golpe de vista (y vaya golpe) es el Castillo de La Iruela, una fortaleza de origen andalusí (de los siglos XI–XII) que se descuelga literalmente del risco. Fue bastión defensivo en la frontera del reino nazarí y, tras la conquista cristiana, siguió vigilando el valle del Guadalquivir; con la misma dignidiad con la que lo hizo siempre. Subir hasta sus restos (muralla, torre del homenaje, aljibe) es asomarse a una geografía estratégica, pues desde aquí se entiende por qué este lugar fue codiciado. No es un castillo de postal; es uno de posición, de los que mandan sin alardear de ello.
A los pies del castillo aparece una sorpresa que descoloca para bien. Os hablo del Auditorio romano de La Iruela; de inspiración clásica (con gradas semicirculares excavadas en la ladera), este auditorio al aire libre acoge conciertos y espectáculos en verano. No pretende ser una reconstrucción arqueológica; juega a dialogar con el paisaje. De noche, con la sierra de fondo y el castillo iluminado, la experiencia roza lo teatral en el mejor sentido... Cultura sin artificios, acústica natural y un cielo que hace de techo.
Renacimiento discreto
En el casco urbano, la Iglesia de Santo Domingo de Silos aporta la tercera pieza del tríptico. Construida en el siglo XVI, su sobriedad renacentista contrasta con el dramatismo del castillo. Aquí no vas a encontrar exceso ornamental, ni mucho menos. Por lo contrario, los protagonstas son líneas claras, proporción y silencio. Es una iglesia que se entiende mejor despacio, como se leen los buenos libros.
La Iruela no se comprende sin el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Senderos, miradores y pinares envuelven el pueblo y explican su ritmo. El entorno invita a caminar (o a no hacer nada) con la misma convicción. Aquí el turismo no empuja; acompaña. Un pueblo pequeño con memoria larga, como nos gustan en Viajar.
Con apenas unos cientos de habitantes, La Iruela demuestra que la escala importa. Se visita en una mañana, pero se recuerda mucho más tiempo. Porque suma lo que rara vez coincide en un mismo punto; fortaleza bereber, auditorio de inspiración clásica y templo renacentista, todo ello sostenido por un paisaje mayor. Como se suele decir, quien mucho abarca, poco aprieta… Y aquí lo pone en práctica a la perfección. La Iruela no intenta entrar en la conversación, pero esta destinado a estarlo. Está ahí, en equilibrio, esperando a quien tenga la curiosidad suficiente para subir la cuesta y mirar alrededor.
