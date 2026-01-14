El precioso pueblo de España que hay que visitar una vez en la vida: con un castillo medieval que parece flotar sobre los acantilados y una iglesia renacentista única

El primer golpe de vista (y vaya golpe) es el Castillo de La Iruela, una fortaleza de origen andalusí (de los siglos XI–XII) que se descuelga literalmente del risco. Fue bastión defensivo en la frontera del reino nazarí y, tras la conquista cristiana, siguió vigilando el valle del Guadalquivir; con la misma dignidiad con la que lo hizo siempre. Subir hasta sus restos (muralla, torre del homenaje, aljibe) es asomarse a una geografía estratégica, pues desde aquí se entiende por qué este lugar fue codiciado. No es un castillo de postal; es uno de posición, de los que mandan sin alardear de ello.