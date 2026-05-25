El precioso pueblo blanco de Granada del que nadie habla: una joya remota de casas pintadas de cal que parecen cuelga de las montañas de Sierra Nevada y a más de 1400 metros de altura

Trevélez es una localidad y municipio español de la provincia de Granada, situada sobre la falda suroeste del pico Mulhacén, al final de un valle donde confluyen los ríos Chico y Trevélez. A Trevélez se llega por una empinada subida desde Busquítar por la carretera A- 4132. Se encuentra a 1476 metros de altura, llegando incluso a alcanzar más de 1600 metros en su parte más alta. Un gigante letrero de cerámica a la entrada del pueblo recuerda al visitante su actitud siendo el pueblo más alto de España.

Trevélez / Istock / violinconcertono3

Este pueblo garanaino tiene alrededor de 850 habitantes y es un pueblo de origen romano, como demuestran las ruinas del siglo III encontradas por todo el pueblo andaluz. Sin duda es un pueblo con muchísima actividad turística, ofreciendo un paisaje excepcional, preciosas casas alpujarreñas, artesanía local y muchas oportunidades para disfrutar de la naturaleza con los tuyos.

Adriana Fernández

Trevélez: una joya de la Alpujarra marcada por la diversidad cultural

Este municipio es ideal para realizar paseos y visitar sus fuentes-lavadero tradicionales, recopilando tradición con miradores naturales. Podrás dar un paseo por sus calles empinadas y sus tianos, como el Tinaillo de la Calle Cuesta. Algo muy curioso es ver como alrededor del pueblo muchas de sus fuentes surgen de antiguos lavaderos. La Fuente de la Placetilla da agua al lavadero del mismo nombre, y la Fuente de Arriba al Lavadero de Arriba.

Muñecas con ropa tradicional están sentadas en la entrada de un café callejero / Istock / jacquesvandinteren

Como muchos otros pueblos de la Alpujarra, se divide en tres barrios, el de Arriba, el del medio y el de Abajo. Debido al desarrollo urbanístico uno de los barrios más afectados es el barrio bajo, sin embargo, el barrio alto conserva en buenas condiciones su arquitectura tradicional hasta el día de hoy. Una de las iglesias más destacadas situada en el barrio bajo es La iglesia Parroquial de San Benito. También destaca la Ermita de San Antonio, donde podemos ver una talla de las dos que existen de la Virgen de las Nieves, de la escuela de pedro de mena.

Treveléz pueblo / Istock / Fotomicar

En las cimas de Sierra Nevada, tienes que ver la Ermita de la Virgen de las Nieves, se construyó en honor a su patrona con la misma piedra del Mulhacén. Podrás optar entre hacer senderismo, escalada, pesca y otras muchas más actividades en la naturaleza. La subida a las Siete Lagunas es una de las más populares. Te llevará a un impresionante valle de origen glaciar donde podrás observar los borreguiles y alguna de la flora endémica de Sierra Nevada, como la estrella de las nieves. Esta flora es especial y única corriendo un riesgo de peligro de extinción.

Pueblos blancos típicos, característicos en la Sierra Nevada, España / Istock / jacquesvandinteren

Trevélez: del secadero a la mesa

Sin duda alguna, Treveléz es muy famoso por sus jamones curados naturalmente por el sano aire de la Sierra nevada. En 1862, el jamón de Trevélez alcanzó el reconocimiento real cuando la reina Isabel II otorgó su sello de calidad a este producto y es uno de los platos más típicos y aclamados por los turistas. El pueblo cuenta con una visita guiada a un secadero de jamones. Hay varias opciones, y algunas incluyen degustación con una tapa o un plato de jamón y vino. También hay secadores, como el de Jamones Vallego, donde te enseñaran a cortar el Jamón.

Jamón Trevélez / Istock / JimmyTrueno

Sin duda alguna un de los mejores restaurantes de la zona, se situa en la parte alta de Treveléz, al lado de la iglesia y el ayuntamiento. Uno de los lugares más tranquilos y familiares donde degustaras comida de calidad, típica alpujarreña, desde carnes, embutidos hasta ensaladas y postres.

De los potajes y ollas de La Alpujarra destacan la Olla de San Marcos, el puchero de hinojos, la Olla de Parva, el Potaje de Cascarones y la Orilla Gitana. Ensaladas como el Tascaburras, el Remojón, y el Salpicón, entre otras, sorprenden por la elaboración con productos deshidratados, como el tomate y el pimiento, el bacalao y las aceitunas “aliñás” de forma artesanal.

Remojon es una ensalada tradicional española hecha con una combinación de naranjas, bacalao salado y huevos / Istock / ALLEKO

En La Alpujarra, el vino forma parte del paisaje tanto como de la mesa. Los viñedos crecen a gran altitud, entre los más elevados de Europa, y esa condición favorece una maduración más prolongada de la uva. De ese territorio salen vinos especiales, entre ellos el Vino de la Tierra Cumbres del Guadalfeo, conocido como Vino de la Tierra de La Contraviesa-Alpujarra, junto al Vino de la Tierra Laujar-Alpujarra y el Vino de la Tierra Ribera del Andarax.