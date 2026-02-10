El precioso pueblo de Asturias construido en forma de anfiteatro frente al mar: una joya declarada Bien de Interés Cultural que te enamorará por sus casas de colores

Con algo más de 5.000 habitantes, este rincón del occidente asturiano mantiene una identidad propia difícil de encontrar hoy en día. Aquí se habla pixueto, una lengua singular que no existe en ningún otro lugar del mundo y que los vecinos reivindican con orgullo cada 29 de junio durante L’Amuravela, la fiesta dedicada a San Pedro. Tradición, religión y mar se mezclan en un ritual que refuerza la sensación de estar en un lugar ajeno al mundo exterior. ¿Ya te haces una idea de qué lugar hablamos?