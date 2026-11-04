Las pozas termales gratis más famosas de España están junto a un río riojano: aguas que brotan a más de 50 grados, un balneario histórico y huellas de dinosaurio en el valle

En 1816, Fernando VII viajó a un pequeño pueblo de la sierra riojana para tratarse unos dolores de piernas. Las aguas de su balneario tenían fama desde hacía siglos, y ya en 1675 un académico había escrito sobre sus "salutíferos baños". Durante su estancia, el rey resbaló junto al pozo de lodo y estuvo a punto de ahogarse en él.

Vista panorámica de la iglesia de San Andrea en Arnedillo / Istock

El accidente tuvo consecuencias. El 29 de junio de aquel año, un real decreto creó el Cuerpo de Médicos Directores de Baños, que puso a un médico al frente de cada balneario del país. El pueblo donde empezó todo es Arnedillo, un municipio de algo más de 400 vecinos en el sur de La Rioja, encajado entre las sierras de La Hez y Peñalmonte, en el valle del río Cidacos, a unos 60 kilómetros de Logroño.

Adriana Fernández

El balneario del Cidacos

El pueblo está a 655 metros de altitud y a 12 kilómetros de Arnedo, río abajo. Su manantial brota a unos 52 grados, y alrededor de él creció el balneario, cuyo origen algunas fuentes llevan hasta época romana por los restos hallados en la zona.

Baños termales en Arnedillo / Istock / Jon Ingall

Su historia moderna empieza en septiembre de 1847, cuando lo compró Florencio Martínez de Pinillos, natural de Calahorra, que levantó un hotel nuevo y modernizó las instalaciones. A comienzos de los años veinte del siglo pasado se introdujeron los tratamientos con barro natural, el edificio se amplió en los setenta y se renovó por completo en 1994. Hoy funciona como hotel balneario.

Tres pozas a la orilla del río

Fuera del balneario, el agua termal sigue su camino hasta el Cidacos, y ahí están las pozas de Arnedillo, gratuitas y abiertas las 24 horas. El nombre es anterior a su forma actual: durante años, los bañistas hacían pequeñas pozas a mano colocando cantos rodados en la orilla. En la primera década de este siglo se construyeron tres pozas fijas con piedra del propio río.

Pozas de Arnedillo. / Istock / Nando Lardi

Están conectadas entre sí. El agua entra en la primera directamente del manantial, a unos 52 grados, pasa a la segunda y después a la tercera, que desagua en el río. Por eso cada una tiene una temperatura distinta, y la más templada es la que queda junto a la corriente fría del Cidacos. Hay aparcamiento gratuito a pocos minutos, duchas de agua fría y bancos de piedra para cambiarse. No se puede usar jabón, y por la noche se pide silencio. Y una recomendación: como el fondo es irregular y resbala, conviene llevar escarpines.

El pueblo de las siete ermitas

Desde las pozas, el pueblo se recorre en poco tiempo. Su iglesia de San Servando y San Germán se levantó a comienzos del siglo XVI sobre otra gótica anterior, guarda un retablo mayor renacentista de 1560 y es Bien de Interés Cultural desde 1984. A Arnedillo se le conoce además como el pueblo de las siete ermitas, que serían ocho si se cuenta la capilla de San Zoilo del balneario.

Pueblo de Arnedillo, La Rioja. / Istock / Jon Ingall

En lo alto, el Mirador del Buitre es un centro de observación e interpretación del buitre leonado. Y a cinco kilómetros queda Santa Eulalia Somera, la pequeña aldea del municipio.

Huellas de dinosaurio en la roca

El valle del Cidacos fue, hace más de cien millones de años, zona de paso de dinosaurios, y sus pisadas quedaron en el barro que después se hizo roca. El propio Arnedillo tiene dos yacimientos: en Las Hoyas se conservan diez huellas sueltas, probablemente de dinosaurios carnívoros, y en La Mata, junto a la aldea de Peroblasco, diecinueve, cuatro de ellas en un mismo rastro. Los dos son Bien de Interés Cultural desde el año 2000.

Pisada de dinosaurio en Enciso, La Rioja. / Istock

Valle arriba, a una docena de kilómetros, Enciso tiene catalogadas unas 1.400 huellas de dinosaurio en yacimientos como el de la Virgen del Campo, Valdecillo o La Senoba, y en toda la comarca se cuentan unas 10.000.

Para recorrer el valle sin coche está la Vía Verde del Cidacos, que sigue el trazado del antiguo tren de vía estrecha entre Calahorra y Arnedillo. La línea cerró en 1966 y en 1997 se convirtió en camino para caminantes, ciclistas y jinetes.

Huellas de dinosaurio en Enciso. / Istock

Noviembre en Arnedillo: setas y velas

El primer fin de semana de noviembre, el pueblo celebra sus Jornadas Micológicas, con charlas, una exposición y una degustación de setas. Pero la fecha grande del mes llega el último domingo, con la Procesión del Humo. Nació en 1888, durante una epidemia de viruela negra. Los vecinos encendieron una vela ante cada uno de siete santos y sacaron en procesión al que tenía la vela que se apagó la última, que fue San Andrés.

Desde entonces, cada año la imagen recorre las calles estrechas entre hogueras de romero húmedo y enebro, que levantan una humareda espesa. La tradición dice que quien atraviesa el humo queda protegido contra la gripe y los resfriados del invierno. Es Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2013.