Pozas termales gratis al aire libre las 24 horas, casas encaramadas a un risco y un cielo surcado por buitres: así es el pueblo español más bonito del verano
Este pueblo de la Rioja de menos de 500 habitantes, es uno de los más bonitos y visitados en verano por los viajeros que buscan una escapada en plena naturaleza.
Arnedillo, municipio situado en la comunidad autónoma de La Rioja. Se encuentra en el valle alto del río Cidacos y encajonado entre las sierras de la Hez y Peñalmonte. Forma parte de la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Este pueblo español es nombrado como el más bonito del verano, conocido por su famoso Balneario y sus pozas de aguas termales mineromedicinales a orillas del río a más de 50 °C. Estas joyas de la Rioja cuentan con una gran cantidad de servicios como zonas de césped para su descanso, duchas para después del baño, zonas de taquillas y lo más importante, tres piscinas termales de aguas cristalinas completamente gratuitas.
Un consejo muy recomendable si quieres visitar estas termas, es hacerlo en otoño, primavera y sobre todo en invierno, cuando la temperatura exterior es más baja, el contraste con el agua caliente te provocará una experiencia única. Después del baño termal, lo más recomendable es dar un paseo por la Senda del agua Termal. Un recorrido sobre el curso del río Cidacos, con carteles informativos sobre su vegetación, aguas termales y geología del lugar. Perfecto para aprender de su entorno natural mientras disfrutas de un paseo en plena naturaleza.
Arnedillo: una arquitectura cultural enmarcada a un risco
En la parte más alta del pueblo y en las zonas que bordean los riscos de piedra caliza, muchas viviendas tradicionales de la zona, se construyeron adaptándose a la propia roca. Muchas de las fachadas salen directamente del propio acantilado aprovechando la piedra como cimiento natural o como pared trasera de la vivienda, alguno que genera un gran impacto visual.
La iglesia de San Servando y San Germán, es una de las paradas obligatorias después de haber finalizado la ruta por sus riscos de piedra caliza. Se encuentra situada en el antiguo emplazamiento de una iglesia gótica del siglo XVI y XVII. Cuando entras en la iglesia, se diferencian tres naves donde destacan las imágenes de la Virgen del Carmen, San Joaquín y Santa Ana, así como la de la Virgen de Peñalba. La Cueva de los Cien Pilares, se trata de una arquitectura rupestre de la Edad Media que forma un conjunto de estancias y galerías comunicadas entre sí. Además, la visita a esta cueva incluye una parada en el Centro de Interpretación de la Vida en las Cuevas.
Una de las características de este pueblo es su famoso cielo surcado de buitres. Desde el centro de Interpretación y Observación del Buitre Leonado, podrás ver en directo el comportamiento de una especie única en Europa. La colonia que habita la zona la forman unas 200 parejas de ejemplares adultos, así como polluelos, aunque en el lugar hay diferentes hábitats que se pueden ver a través de prismáticos y telescopios.
La Procesión del Humo: Una de las celebraciones riojanas más importantes
Esta celebración riojana, declarada en 2013 como Fiesta de Interés Turístico Regional, tiene lugar el último domingo de noviembre a las 12:00 horas de la mañana en la iglesia de San Servando y San Germán. Su origen se remonta a la epidemia de la viruela negra, para intentar acabar con ella, los ciudadanos encendieron una vela a cada santo del municipio, la última en apagarse indicará el santo que saldrá en la procesión. Esta última fue la de San Andrés, protector de la salud.
Desde entonces, se celebra la Procesión del Humo en honor a los antepasados de Arnedillo. Cada hoguera tiene a sus propios encargados de cuidar el humo y crear una niebla más densa. Es una experiencia única que no puedes perderte si quieres conocer más la cultura popular de este pueblo de La Rioja.
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