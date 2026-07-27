Las pozas naturales de Cáceres excavadas por el río durante milenios: puedes bañarte en marmitas gigantes de agua helada en una Reserva Natural

En viajar somos expertos en recomendarte nuestros favoritos para este verano, sobre todo para escapar del calor asfixiante de la ciudad y refrescarte con los mejores paisajes de toda la península ibérica. Los pilones del Valle del Jerte es el lugar perfecto para ti este verano. Se encuentra en el corazón de la Garganta de los Infiernos, más concretamente en Cáceres. Y si no sabes de qué se trata, son marmitas gigantes de agua helada erosionadas por el río y regadas por sus aguas cristalinas que bajan de las montañas de Extremadura dándote uno de los mejores entornos naturales de la localidad.

Adriana Fernández

Este valle es un auténtico paraíso repleto de arroyos, gargantas y acogedoras piscinas naturales donde refrescarse en verano. En los alrededores de este río, puedes encontrar una gran variedad de castaños, olivos y cerezos, aunque si quieres disfrutar de su belleza te recomendamos que lo veas en su época de floración. Realizar este sendero no te quitará más de una hora, ya que se trata de un sendero lineal de 3 km solo de ida. Si estás en plena forma y quieres vivir la experiencia definitiva del valle, también te recomiendo la famosa Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos.

Jerte, Cáceres, Extremadura, / wikimedia Commons/LBM1948, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Algo que tenemos de destacar es su gran variedad de ecosistemas que ofrece aportando muchísima diversidad faunística. Entre ellos, destacan animales como el gato montés, la gineta, la nutria, la cabra montesa o el extraño desmán, muchos no lo conoceréis, ya que es un mamífero acuático muy difícil de ver. También es muy común encontrarse con aves como el mirlo, el águila real o el búho real, que son muy difíciles de ver en otro tipo de espacios naturales. Pero, si eres un amante de la fauna y te encanta explorar y saber más de animales, aquí disfrutarás de una auténtica experiencia en plena naturaleza.

Los Pilones, Extremadura, España / Istock / estivillml

Los pilones: piscinas naturales de ensueño

Estas piscinas naturales son muy visitadas durante los meses de verano por muchos turistas que desean ver este gran paisaje natural. Aquí puedes encontrar hasta 13 piscinas naturales diferentes, todas ellas formadas en la roca por la erosión del agua sobre el granito. La favorita de muchos que la han visitado es “El Chorrero de la Virgen", ubicada en la misma zona, pero que cuenta con una característica diferente, un mirador donde podrás tomarte fotos, realizar un pícnic o simplemente descansar en frente de un auténtico paraíso rural.

Los Pilones, Extremadura, Spain / Istock / estivillml

Cómo llegar a la ruta de los pilones

Para empezar la ruta, el punto clave está en el kilómetro 368 de la N-110, justo en el tramo entre Cabezuela del Valle y Jerte. Conviene ir atento al volante porque el desvío es fácil de pasarse de largo, si te despistas, terminarás sin darte cuenta en el paraje de Los Arenales.

Jerte, Cáceres, Extremadura. Puente nuevo / wikimedia Commons/LBM1948, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Una vez cogido el cruce correcto, solo hay que seguir los carteles hasta el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos. Vale muchísimo la pena hacer una parada antes de empezar a caminar. Sus salas audiovisuales y paneles explicativos te ponen en contexto de forma muy clara y entretenida, para que luego disfrutes y entiendas mucho mejor todo lo que te vas a ir encontrando por el camino.